Issey Miyake y Ungaro, clásicos sin complejos

París, 10 jul. (EFE).- Aun sin público, sin objetivos, sin pomposidad y sin los esperados aplausos, la moda sigue girando con el impulso digital, como se ha visto en la segunda jornada de la Semana de la Moda Hombre de París, aunque no todas las firmas lo han hecho al mismo ritmo y con el mismo compromiso.

Issey Miyake y Ungaro han apostado por prendas cómodas, atemporales, de factura impecable en presentaciones en las que se ha podido ver un discurso narrativo además de una colección de moda, mientras que Louis Vuitton, como ya hicieron otras grandes firmas en la alta costura, ha marcado su propio calendario para mostrar sus diseños.

La firmas han apostado por colecciones más pequeñas pero con la energía y el objetivo de mantener el listón, de dar a los espectadores aquello para lo que estaban convocados en las plataformas digitales: propuestas de moda masculina.

Aunque no todas han cumplido con el compromiso, es el caso de Dries Van Notten que ha presentado un vídeo de poco más de un minuto con un modelo tocando una batería imaginaria.

Con un "fashion film" de nueve minutos, el japonés Issey Miyake ha decidido plasmar el universo de básicos "Homme Plissé" de la colección primavera-verano 2021, "Meet you new self", en la que ha primado la valentía del color.

En un sala blanca, minimalista, con tan solo un burro de ropa y una mesa con un florero, los modelos, que eran bailarines, al ritmo de la música van descubriendo bermudas plisadas, cómodos pantalones tobilleros, chaquetas desestructuradas y camisetas en tonos vibrantes como verde lima, naranja, morados y azules, pero también un blanco inmaculado.

Se han visto prendas cómodas, alegres, divertidas y urbanas; un estilo que define el hombre actual para llevar en el día a día, ropa para un hombre hedonista y sibarita que valora los patrones y el confort.

Como es habitual en la casa, la florituras no tienen cabida, lo realmente importante es el patrón y que los tejidos, en los que habita la última tecnología, se adapten al cuerpo. Los característicos plisados Miyake siguen ofreciendo libertad, movimiento y naturalidad a las prendas.

Con la misma intención, pero con patrones clásicos, impecables, Ungaro ha presentado una colección de día y de fiesta marcada por la flexibilidad, la comodidad y una línea sport que se filtra también a los trajes con chaqueta desestructuradas, de cuadros o raya diplomática, ligeros y expresivos.

Diseños jóvenes, que la firma presenta en el transcurso de una "Jam Session", donde en una primera parte las camisetas y cazadoras con el estampado de un leopardo encajan en un ambiente en el que los protagonistas también lucen trajes de chaqueta con camisas de tonos intensos una opción perfectamente apta incluso para después del trabajo.

Las saharianas de lino blanco son una apuesta segura de éxito en esta colección primavera verano 2021, en la que también hay espacio para la noche donde las opciones de esmoquin se bifurcan con el negro, el azul añil y el estampado.

Muchos piensan que ya no es necesario hacer desfiles en vivo y en directo para general interés, otros, como Louis Vuitton, consideran que son imprescindibles para mantener el espectáculo en pie y se aventuran a programar desfiles itinerantes fuera del calendario oficial dejando a París huérfana de sus diseños.

La firma, propiedad LVMH, sí ha presentado un "fashion film", pero no con sus propuestas para hombre para la próxima primavera verano, su intención, con imágenes animadas que recorren todo París, era anunciar su próximo desfile el 6 de agosto en Shanghái y otro posterior en Tokio.

Louis Vuitton sigue creyendo en los desfiles presenciales y la única novedad por su parte hoy ha sido anunciar que la colección contará con prendas sostenibles, "nuevo emblema de la casa"

Por Inmaculada Tapia y Carmen Martín