Italia despide al "genio" Ennio Morricone y agradece su legado

Roma, 6 jul (EFE).- Italia recordó hoy al compositor Ennio Morricone, fallecido a los 91 años de edad en Roma, por su "genio" creativo y sus legendarias bandas sonoras para el cine y agradeció su memorable legado artístico.

La muerte del músico, en la clínica romana donde se encontraba hospitalizado tras una caída, ha suscitado la reacción de las principales autoridades del país.

El primer ministro, Giuseppe Conte, escribió en sus redes sociales: "Recordaremos siempre, con infinita gratitud, el genio artístico del maestro Morricone. Nos hizo soñar, emocionar, reflexionar, escribiendo notas memorables que permanecerán indelebles en la historia de la música y del cine".

El ministro de Cultura, Dario Franceschini, aseguró que este es "un día triste para la cultura".

"Nos deja un músico de refinada competencia que con sus melodías hizo emocionar y soñar a todo el mundo, que le otorgó los mayores y más importantes premios y reconocimientos, como el Óscar".

Numerosas personalidades de la política rememoraron al maestro como "genio universal" u "orgullo nacional" y encomiaron su obra como todo un "patrimonio de la humanidad".

Morricone firmó algunas de las bandas sonoras más memorables de la historia del cine, como la "Trilogía del Dólar" de Sergio Leone, protagonizada por Clint Eastwood: "Per un pugno di dollari" (1964), "Per qualche dollaro in più" (1965) e "Il buono, il brutto, il cattivo" (1966).

Entre sus cientos de creaciones destacan la que hizo para "Nuovo Cinema Paradiso" (1988) de su amigo Giuseppe Tornatore, "The Mission" (1986) o "Novecento" (1976), de Bernardo Bertolucci.

En 2006 obtuvo el Óscar honorífico y una década después, en 2016, lo ganó por banda sonora que creó para el western "The Hateful Eight" (2015) de Quentin Tarantino, una composición que le valdría otros reconocimientos como un Globo de Oro.