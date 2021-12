El italiano Parisi recibe en Roma el Nobel de Física

Roma, 6 dic (EFE).- El italiano Giorgio Parisi recibió hoy en Roma el premio Nobel de Física, que le fue reconocido en octubre por la Real Academia de las Ciencias de Suecia junto con el científico japonés Syukuro Manabe y el alemán Klaus Hasselmann.

"Me gustaría dedicar este premio a mi maestro, Nicola Cabibbo (fallecido en agosto de 2010), que me transmitió no solo el conocimiento científico sino también el amor por la ciencia", dijo Parisi, momentos después de recibir el diploma y la medalla de oro de manos del embajador de Suecia en Italia, Jan Björklund.

Cabibbo fue uno de los físicos teóricos más relevantes en el campo de la física de partículas. En 2008, el Nobel de Física fue otorgado a Makoto Kobayashi y Toshihide Maskawa sin mencionar la investigación de Cabibbo, a pesar de que su trabajo sentó las bases para las labores de los dos japoneses, según la Asociación italiana para la Enseñanza de la Física.

La Academia de las Ciencias de Suecia reconoció en octubre a Parisi, Manabe y Hasselmann por sus contribuciones "pioneras" para entender los llamados sistemas físicos complejos, uno de los cuales es el clima terrestre, lo que permite predecir de manera fiable el calentamiento global.

Por segundo año consecutivo, la pandemia de coronavirus ha impedido a la Academia sueca organizar una gran gala de entrega y durante esta semana los galardonados recibirán los distintos Nobel de la edición 2021 en sus países de origen o residencia.

Las imágenes se reproducirán después en Estocolmo, en un acto al que asistirá un grupo reducido de personas, el 10 de diciembre, fecha dedicada generalmente a la ceremonia del Nobel por ser el aniversario de la muerte de su creador, el magnate sueco Alfred Nobel.

En el caso de Parisi, el acto tuvo lugar en la Universidad alla Sapienza de Roma, al que asistieron la ministra de Universidades e Investigación de Italia, Maria Cristina Messa, la rectora de la Sapienza, Antonella Polimeni, y el alcalde de la capital italiana, Roberto Gualtieri, entre otros.

La ceremonia se desarrolló en el Aula Magna, con la presencia de algunos estudiantes, docentes, estudiosos e investigadores, y se ofreció también en directo por los canales digitales de la universidad para que pudiera ser seguida a distancia.

En el centro del palco, fueron colocados la medalla y el diploma de Parisi, mientras que las autoridades y el propio Parisi se situaron a la izquierda, y a la derecha un cuarteto de cuerda interpretó algfuna piezas del repertorio clásico, además de los himnos nacionales de Italia y Suecia.

Manabe y Hasselmann sentaron la base del conocimiento del clima de la Tierra y cómo la Humanidad ha influido en él, mientras que Parisi revolucionó la teoría de los materiales desordenados y los procesos aleatorios desde la escala atómica hasta la planetaria, señaló en octubre la Real Academia de las Ciencias de Suecia.