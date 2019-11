Los italianos Sotterraneo estrenan "Dies Irae", el colapso de la civilización

Hace diez años, los italianos Sotterraneo crearon "Dies Irae", una reflexión teatral sobre algo que entonces les parecía "muy lejano" y que ahora contemplan como "próximo": "la economía, los inmigrantes, el medio ambiente... Todo anuncia el colapso de la civilización", asegura a EFE Claudio Cirri.

Cirri es uno de los creadores y actores del espectáculo que estrenará el Teatro Conde Duque, de la que son la primera compañía internacional residente, este jueves y que estará en cartel hasta el 7 de diciembre.

"Es un tema muy universal, es algo que toca a la gente mucho. El espectáculo ha sido pensado para dar una mirada arqueológica a la especie humana dividido en cinco episodios", detalla.

"No puedes caminar al lado de una neandertal, tampoco hablar con nadie de Mesopotamia, ni mirar las estrellas junto a una reina maya. No vas a ver la llegada de una delegación alienígena, ni tampoco el momento en el que el sol se convierte en una supernova. Si lo piensas, ni te has visto nacer y ni te verás morir", escriben en su programa de mano.

"Dies Irae", precisa Cirri, permite ver las huellas que va dejando el hombre en cada una de sus "intervenciones" en el mundo y en la naturaleza, "creando una capa de residuos cada vez, con un impacto muy evidente".

"Por primera vez el hombre está cambiando a la naturaleza y no al revés. Es muy fuerte. Nuestra forma de acercarnos a eso es a través del humor negro y la ironía pero muy contrastado: lo mismo sientes un puñetazo en el estómago que te ríes ante lo que ves".

"Hablamos de temáticas muy complejas, profundas y difíciles pero la 'cirugía' la hacemos con ligereza, con sentido del humor e ironía para que el público pueda conectarse", apostilla Cirri.

La obra dura exactamente 60 minutos, los que va marcando el contador de tiempo que preside la función.

"Esperamos que la obra deje pensando al espectador. Esto es filosofía en acción. Proponemos la reflexión a través de una escena en movimiento, en la que hablamos del asco que provoca el ser humano pero también del cariño que despierta", señala.

La acción está puntuada con la canción "Hallelujah" en las versiones de Jeff Buckley, Leonard Cohen, Kate Voegele e Imogen Heap: "es la forma de celebrar al ser humano con todas sus contradicciones", dice.

En los diez años que han transcurrido desde su estreno no han retocado la obra y, aunque la quitaron de su repertorio en 2013, ahora al recuperarla se han dado cuenta de su "triste" vigencia, añade.