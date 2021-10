Iván Redondo asegura que Sánchez le ofreció ser ministro y lo rechazó

Madrid, 3 oct (EFE).- El exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, ha asegurado que el presidente del Gobierno le ofreció ser ministro, pero lo rechazó, que planteó su salida tres veces del que ha denominado "el mejor trabajo del mundo" y que "tenía y tiene" una relación sagrada y muy especial con el Jefe del Ejecutivo.

Redondo ha sido este domingo el primer protagonista de la tercera temporada del programa "Lo de Évole", en el que el periodista catalán le ha preguntado sobre el peso que tenía en el Ejecutivo o sobre su salida del Gobierno, entre otros asuntos.

"Yo dejé entrar al presidente en mi vida, y él a mí en la suya", ha revelado Redondo, quien ha calificado como una "gran decisión" la de "parar" y dejar su puesto: "Se lo expliqué al presidente y lo entendió, pero yo estoy a disposición de él y de mi país".

Quien fue tres años jefe de Gabinete de Sánchez (junio 2018-julio 2021), ha negado que Pedro Sánchez tuviera celos de él, así como de que fuera el responsable de la repetición de las elecciones al no ser posible el entendimiento entre PSOE y Unidas Podemos para formar Gobierno en el verano de 2019.

Según su relato, se debió a que PSOE y Unidas Podemos proceden de tradiciones distintas, lo que dificultó el acuerdo y también ha descartado haber aconsejado a Sánchez decir que no dormiría bien con el exidirigente de la formación morada en el Gobierno. "Yo sí he dormido bien con Pablo Iglesias en el Ejecutivo", ha recalcado.

Ha revelado que la estrategia de presentar una moción de censura contra el expresidente del PP, Mariano Rajoy, se desarrolló bajo el lema "ganar perdiendo y a veces se gana", antes de manifestar que "realmente Rajoy eligió" al dirigente socialista como Jefe del Ejecutivo porque "cada presidente elige a su mejor creación".

"Me tiro por el barranco en mi trabajo, pero lo suelo hacer en paracaídas" o "no me voy a ir al PP" , son algunas de las afirmaciones que el próximo columnista de La Vanguardia ha expresado durante la entrevista, en la que ha señalado que su última conversación con Sánchez fue "sincera, directa, humana y no laboral".

Pero no ha querido dar más detalles de esa charla, que acabó con un apretón de manos, porque "no era un momento fácil y nos lo guardamos para los dos".

Sin embargo, sí ha sido más explícito sobre su salida de Moncloa, en medio de "llantos y aplausos" y ha vaticinado que Sánchez es quien más probabilidad tiene de ser el presidente en las próximas elecciones y "sin duda lo será, si marca el camino con determinación como hasta ahora".

Preguntado por Évole si le votaría, ha asegurado: "sin duda votaré a Pedro Sánchez. Hoy, aquí y ahora".