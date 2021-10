Izal: "Queríamos huir del sonido español"

Madrid, 29 oct (EFE).- Izal publica este viernes "Hogar", "una huida del sonido español" hacia una fórmula "más oscura y envolvente", sucia incluso, para hablar de enfermedad y recuperación, de hastío social y reconciliación con el mundo, pero también de amor en su álbum "más emocional".

"Este disco va de caerse y levantarse, de no tener miedo de volver a la vida, porque mucha suerte tienes que tener para no estar constantemente cayéndote y levantándote. Es un canto a eso, a no tener tampoco miedo al amor", explican en una charla con Efe ante el álbum en el que este sentimiento "está más presente que nunca o al menos de forma más clara".

El origen de su quinto disco de estudio está en la letra de una canción, "Meiuquer", que su vocalista y compositor Mikel Izal escribió en las Navidades de 2018 durante un viaje al País Vasco para ver a su familia y que rescató el pasado verano, en el hastío y la "nada" de las cuarentenas.

"Entonces no sabíamos cuándo íbamos a hacer otro disco. La pandemia nos había descolocado el fin de gira de 'Autoterapia' (2018), tras el que íbamos a hacer un descanso. Pero entonces recuperé este tema y nos flipó, lo que dio para hacer otros dos o tres", revela.

Ese "Meiuquer", que es "réquiem" escrito al revés y que ellos resignificaron como un canto a la vida en vez de a la muerte, se convirtió en una canción premonitoria de los tiempos pospandémicos y encendió los motores.

"Pensamos hacer un EP, pero la canción me emocionaba demasiado como para que se quedara en ese formato. Habría sido un desperdicio para unos románticos del concepto de discos como somos nosotros", alega Mikel Izal, quien integra el grupo junto a Iván Mella, Alejandro Jordá, Emanuel Pérez "Gato" y Alberto Pérez.

Atrás dejaban un parón creativo al que se refieren en otro de los temas del álbum, "Fotografías": "En un autobús al norte / anoté todos mis miedos / después de pasar más de tres años / sin soltar un solo verso". "Tras cuatro álbumes tan seguidos, andaba necesitado de vacaciones, pero cuanto más tiempo pasas sin escribir, más vértigo da el folio en blanco", reconoce el cantante y autor vitoriano.

"Es el disco en el que más se ha desnudado Mikel, en el que más dice con menos y en el que hemos roto muchas reglas preconcebidas, como en ese 'Fotografías', que no tiene estribillo y al que le faltan instrumentos, todo con programaciones, y que mezcla el modo menor con el mayor", señala el resto de la formación.

Presumen de hecho de haber ocupado "espacios" que no habían transitado "nunca pudiendo haberse acomododado". "Pero quisimos tomar este riesgo a estas alturas", insisten tras dos meses de trabajo en la Sierra de Tramuntana de Mallorca para darle una textura particular a los cortes de la mano de los productores Brett Shaw (Lady Gaga, Foals) y Sancho Gómez-Escolar.

"Lo bueno de este disco es esa oscuridad o compresión, que viene de que todas las pistas han pasado por grabadoras de cinta. No todos los estudios tienen ese equipo y es un poco más caro, pero queríamos huir del sonido español, ese sonido hifi en el que todos los arreglos se escuchan muy limpios y diferenciados. Nosotros queríamos enturbiarlo todo un poco", afirman.

El resultado es, en sus propias palabras, "un álbum bastante intenso emocionalmente y con melancolía, pero bajo la premisa de pasarlo bien al hacerlo", haciendo suyos esos nuevos espacios para poder llamarlos, como el álbum, "Hogar".

"Hogar es el sitio donde estamos a gusto, que no tiene por qué ser un sitio, sino la gente que te rodea, el escenario cuando no estás en casa o, cuando grabas un disco, el estudio, en este caso Mallorca", explican.

En sus versos, proclama Mikel Izal: "Solo yo duermo conmigo". "Lo digo porque tienes que saber quiénes te conocen y quién eres. Vivimos en un mundo con un ruido atroz, con gente que te va a definir sin haber cruzado media palabra contigo, no solo a nosotros por ser figuras públicas, también los anónimos en las redes", lamenta el cantante.

"Cuanto más asomas la cabeza, más expuesto estás y lo sabemos desde el primer momento que ganamos algo de atención, pero hay que aceptarlo. Si nos hubiese ido de pena con el primer álbum, 'Magia y efectos especiales' (2012), nos habríamos ahorrado mucho de eso. De hecho, entonces todo eran elogios", suscribe el resto del grupo, convencidos de que sus "haters más acérrimos" son los que más los elogiaban al principio.

Queda ver cómo recibe el público este nuevo sonido que presentarán en una gira por grandes espacios y que acabará dentro de un año exacto, con solo dos fechas conocidas de momento: el 8 de octubre de 2022 en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el colofón, el 29 de ese mes, en el Wizink Center de Madrid.

Javier Herrero.