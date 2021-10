Jacques Audiard inaugurará el 18 Festival de Cine Europeo de Sevilla

Madrid, 20 oct (EFE).- "París, distrito 13", de Jacques Audiard, será la película inaugural del 18 Festival de Cine Europeo de Sevilla que se celebrará del 5 al 13 de noviembre y que suma a su sección oficial "Tres pisos", la última película de Nanni Moretti, han anunciado hoy los organizadores en rueda de prensa en Madrid.

"Es una película que por su espíritu optimista queríamos que estuviera ahí", ha dicho José Luis Cienfuegos, director del certamen sobre el filme de Audiard, un fresco generacional sobre las nuevas formas de vivir el sexo, el amor y la búsqueda de la estabilidad en uno de los distritos más multiculturales de París.

El actor hispano alemán Daniel Brühl, que estrenará en el certamen su opera prima como director, "La puerta de al lado", será distinguido con el Premio Ciudad de Sevilla 2021 en la gala inaugural, el 5 de noviembre.

Además, la actriz francesa Emmanuelle Béart, que no pudo acudir a recogerlo el año pasado debido a la pandemia, lo hará en esta edición, un reconocimiento a una trayectoria que incluye trabajos con cineastas como Brian de Palma, Jacques Rivette o André Techiné.

En total se proyectarán 225 películas, 90 estrenos españoles. La sección oficial se compone de 21 títulos que, salvo el caso de Moretti, ya se habían anunciado, entre ellos "La isla de Bergman" de Mia Hansen Love, "Cow" de Andrea Arnold, "Ahed's Knee" de Navad Lapid o "Memoria" de Apitchatpong Weerasethakul.

REPRESENTACIÓN HISTÓRICA DE CINE ESPAÑOL

Esta edición incluye en total catorce estrenos de cine español, una cifra histórica, según la organización, entre ellos ocho estrenos mundiales, lo que constituye una apuesta del certamen por consolidarse como escaparate del cine de autor español además del europeo.

En sección oficial figuran los trabajos de Santi Amodeo ("Los gentiles"), Chema García Ibarra ("Espíritu sagrado"), Liliana Torres ("¿Qué hicimos mal?"), la coproducción libanesa "Costa Brava" de Mounia Akl o, fuera de concurso, "El amor en su lugar" de Rodrigo Cortés y "Alegría" de Violeta Salama.

A ellos se suman en la sección Nuevas Olas cineastas como Maja Borg ("Passion"), Miguel Ángel Bñanca ("Magaluf Ghost Town"), Silvia Rey Canudo ("Wan Xia"), Marc Sempere y Leire Apellániz ("Canto cósmico. Niño de Eñche") y Eliane Raheb ("La guerra de Miguel").

UN NUEVO MERCADO DE CINE INDEPENDIENTE

Durante la rueda de prensa, que ha tenido lugar en el cine Doré, sede de Filmoteca Española, se ha anunciado también la creación de MERCI Sevilla, un nuevo mercado de cine independiente que se celebrará del 10 al 12 de noviembre en colaboración con la asociación de distribuidores independientes ADICINE.

Miguel Morales, presidente de esa asociación, ha asegurado que se trata de una iniciativa inédita y una oportunidad única para mostrar a exhibidores -salas de cine, plataformas y televisiones- sus películas, para buscar nuevos públicos y recuperar el que tenían antes de la pandemia.

Se proyectarán en total 25 películas comercializadas por doce distribuidoras y han confirmado su participación unos 50 exhibidores y una docena de responsables de contenidos de televisión, según la organización.

PATRIMONIO FÍLMICO Y UN NUEVO PREMIO

Josetxo Cerdán, director de Filmoteca Española, ha anunciado otra nueva sección del Festival llamada "Hacia otra Historia del cine español", con la que ha colaborado esta institución dependiente del ministerio de Cultura y en la que se programarán este año ocho títulos recientemente restaurados y que podrán verse por primera vez en España.

Destaca entre ellas "Centinela alerta", título firmado por Luis Buñuel junto a Jean Gremillon de 1937 en una copia recientemente restaurada por el Centro Buñuel Calanda con apoyo del Instituto de Cine (ICAA) y materiales de Filmoteca Española y Filmoteca de Zaragoza.

También en esta sección estará "We have names" de la sueca Mai Zetterling de 1975 y el documental "Muhamad Ali the Greatest" dirigido por William Klein en 1974, una copia restaurada por Arte France.

Otra de las novedades anunciadas hoy es la creación de un nuevo premio a la mejor dirección de cine español que patrocinará Acción Cultural Española.