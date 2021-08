James Bond muestra el camino a MGM para regresar a los cines

Las Vegas (EE.UU.), 24 ago (EFE).- "No Time to Die", la nueva película de James Bond, fue el punto central del estudio MGM para su presentación de este martes en CinemaCon, el encuentro empresarial más importante de la gran pantalla.

Como ya hizo Sony el lunes, MGM insistió en su acto en que defienden al cien por cien los estrenos en exclusividad en los cines y aseguraron que no contemplan fórmulas híbridas de lanzamientos en salas y el mercado digital como sí han hecho estudios como Disney o Warner Bros.

"Hemos detenido los estrenos de todas nuestras películas para que se vean en los cines", resumió Pamela Abdy, que es presidenta de MGM.

En este sentido, el estudio proyectó hoy una larga secuencia de acción "No Time to Die", la cinta con la que Daniel Craig se despide como James Bond y que, tras múltiples retrasos, se estrenará en Estados Unidos el 8 de octubre.

"Sabemos que ha sido una espera larga, pero la espera ya casi ha terminado", afirmó Michael De Luca, que es el director de MGM.

En ese adelanto mostrado en exclusiva en CinemaCon, y que no se ha distribuido por ahora en internet, se ve a James Bond tratando de escapar en coche por las estrechas y escarpadas calles de un precioso pueblo italiano.

Craig está acompañado en esa peligrosa huida por la actriz Léa Seydoux, que ya apareció como Madeleine Swann en la anterior entrega de la saga sobre el agente 007, "Spectre" (2015).

El agente británico siempre es un gran imán para el público.

Pero esta vez llega con arsenal extra en "No Time to Die", ya que, además de ser la última película de Craig como Bond, Billie Eilish ha firmado el tema principal de la banda sonora, Ana de Armas y Rami Malek figuran en su reparto y Cary Joji Fukunaga es su director.

Aunque "No Time to Die" fue el gran centro de atención en su acto, MGM también dedicó una parte importante de su espacio a "House of Gucci", una lujosa producción de Ridley Scott que protagoniza Lady Gaga y que llegará a las salas el 24 de noviembre.

La actriz y cantante estará rodeada en esta película por un elenco sensacional: Adam Driver, Salma Hayek, Al Pacino, Jeremy Irons y Jared Leto.

Finalmente, MGM dio nuevos detalles de otras de sus bazas para el futuro como la cinta animada y familiar "The Addams Family 2"; el musical "Cyrano", de Joe Wright y con banda sonora del grupo alternativo The National; o el drama "Thirteen Lives", de Ron Howard y que narra el famoso rescate en 2018 de doce niños y un tutor que estaban atrapados en una profunda cueva en Tailandia.