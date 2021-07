James Taylor actuará en 2022 en Madrid y Barcelona en su gira europea

Madrid, 12 jul (EFE).- El cantautor y guitarrista estadounidense James Taylor actuará en España como parte de su gira europea, en dos únicos conciertos que tendrán lugar en marzo del próximo año en Madrid y Barcelona.

El artista (Boston, Massachusetts, 1948), ganador de cinco premios Grammy, actuará el 2 de marzo de 2022 en el Palau de la Música de Barcelona y el 3 de marzo de 2022 en el Auditorio Nacional de Madrid.

Las entradas saldrán este martes 13 en preventa para sus seguidores, a través de la página web del artista, y el día 16 las podrá adquirir el público general.

En esta gira europea, que tendrá lugar entre enero y marzo próximo, Taylor actuará en ciudades como París, Londres, Berlín, Ámsterdam, Dublín, Copenhague y Estocolmo.

Portada de la revista "Time" en 1971, Taylor encarna el arte de escribir canciones en sus formas más personales y universales y es considerado un maestro en describir situaciones específicas, incluso autobiográficas, de una manera que inspira y conecta con personas de todas partes.

"Fire and Rain", "Country Road", "Something in the Way She Moves", "Mexico", "Shower the People", “Your Smiling Face”, “Carolina In My Mind”, “Sweet Baby James” o “Don’t Let Me Be Lonely Tonight” son algunas de sus canciones más icónicas, temas que han ejercido una fuerte influencia en otros artistas.

Desde el lanzamiento de su disco debut de titulo homónimo en 1968, Taylor ha vendido más de 100 millones de álbumes a lo largo de su carrera y ha obtenido galardones de oro, platino y multiplatino.

Su trabajo más reciente, "American Standard", su decimonoveno disco de estudio, le valió el Premio Grammy 2021 al Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional y le dio el honor de ser el primer artista en tener un álbum en el Top 10 de Billboard en cada una de las últimas seis décadas.

Entre los galardones que posee, en 2011 recibió la Medalla Nacional de las Artes por el entonces presidente estadounidense Barack Obama y, en 2015, la Medalla Presidencial de la Libertad, el honor civil más alto de su país.

Hace unos meses fue distinguido en Francia como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras.