Jane Campion, la primera realizadora en ganar el Premio Lumière

París, 5 jul (EFE).- La directora de cine neozelandesa Jane Campion, autora de películas como "The Piano" o "In the Cut", será la primera realizadora en recibir el Premio Lumière concedido por el instituto del mismo nombre, anunció este lunes la organización.

Por plasmar en su obra una "poesía fulgurante" y "una estética fuera de lo común", el Festival Lumière eligió a Campion como ganadora de la decimotercera edición del premio, quien se suma a una lista de galardonados en la que figuran Francis Ford Coppola, Jane Fonda, Martin Scorsese, Pedro Almodóvar o Quentin Tarantino.

Campion, de 67 años, fue también la primera realizadora en ganar la Palma de Oro del Festival de Cannes, en 1993 con "The Piano", por la que también se llevó el Oscar a mejor directora en 1994.

También fue la primera directora en presidir el jurado de Cannes, en 2014.

Su filmografía cuenta con una veintena de obras entre cortometrajes y largometrajes, en la que, además de "The Piano", destacan "An Angel at my Table" (1990), "The Portrait of a Lady" (1996) o "Holy Smoke" (1999).

"Jane Campion ha explorado las esferas del deseo y de las relaciones humanas", señala el comunicado del Festival Lumière sobre la ganadora del premio e indica como rasgos más representativos de su obra el uso de "la voz en off, la composición fotográfica de los planos y la ruptura de la normalidad hasta la incomodidad".

La directora ha trabajado con actores como Holly Hunter, Sam Neill y Harvey Keitel ("The Piano"), Mark Ruffalo y Meg Ryan ("In the Cut"), Kate Winslet ("Holy Smoke") o Nicole Kidman ("The Portrait of a Lady").

En 2014, Campion dirigió su primera serie, "Top of the Lake", y su próxima cita con la pequeña pantalla será el filme "The Power of the Dog", la adaptación cinematográfica de la novela policíaca sobre drogas de Don Winslow que se estrenará en Netflix el próximo otoño, protagonizada por Benedict Cumberbatch y Kirsten Dunst.

El festival ha celebrado que el premio lo gane una realizadora por primera vez y ha recordado que esa fue una de las voluntades del cineasta francés Bertrand Tavernier, que era presidente del Instituto Lumière cuando falleció el pasado mes de marzo.

Campion recibirá el premio el próximo 15 de octubre en una gala del Festival Lumière de cine francés que organiza el Instituto Lumière en Lyon (este de Francia).