Javier Cámara y Natalia de Molina esperan una gala única que reparta alegría

Málaga, 6 mar (EFE).- Javier Cámara, nominado a mejor actor protagonista por "Sentimental", y Natalia de Molina, candidata a mejor actriz de reparto por "Las niñas", esperan que la gala de los Goya de este sábado sea "única" y que reparta "alegría" después de un año tan difícil por la pandemia.

"Ojalá Málaga nos traiga suerte a todos. Hay mucha gente que necesita un poquito de suerte en su vida, y ojalá que la ceremonia les alegre un poco, les haga olvidar la realidad, disfruten de la cultura y el cine y pasen una buena noche", ha afirmado Cámara en un encuentro virtual con los nominados.

El actor espera de la gala "un poco de sorpresa, de improvisación y de emoción, porque es un año muy especial para todos", y está seguro de que "aflorarán lágrimas y alegrías".

"Seguramente habrá muchos errores que tendrán que ser perdonados por la gente, porque saben que esto es muy complicado de hacer", ha añadido Cámara.

Sobre sus posibilidades de lograr el premio, ha admitido que en su categoría "las quinielas están en Mario (Casas)", pero "no descartaría a David Verdaguer y Ernesto Alterio, dos actores maravillosos que han hecho trabajos increíbles".

"Es verdad que para Mario es su primera nominación, pero también es verdad que viene pisando fuerte y es uno de los candidatos importantes", ha dicho Cámara.

"No competimos contra nadie, y los premios no los merece nadie, los merecen muchos actores. A quien se lo den me alegraré mucho y le aplaudiré mucho, y a hacer películas, que es lo que nos gusta".

Por su parte, Natalia de Molina ha admitido que "nervios siempre hay, porque son los Goya, además en un año como éste tan distinto".

"No sé cómo va a ser la gala. Tengo más nervios con la película y con Pilar (Palomero, directora de "Las niñas"). Yo estoy relajada en mi categoría. Si pasase, sería increíble, y se lo dedicaría a toda la gente de la película", ha asegurado.

Sobre su repetida presencia en los Goya, ha resaltado que todo lo que ha vivido "no es normal" y espera que "todo siga yendo así".

"Solo quiero seguir haciendo películas como 'Las niñas', formando parte de proyectos tan especiales, del cine que me gusta. Lo que tenga que venir, bienvenido sea, pero lo importante es seguir trabajando y formar parte de proyectos tan especiales".

"Yo hago lo que siento y me ilusiona, y tengo la suerte de que gente maravillosa contacta conmigo y me ofrece proyectos así. Somos como imanes que nos atraemos", ha añadido la actriz.

Pilar Palomero, que opta al premio a la mejor película y también a la mejor dirección novel, se siente "agradecida, feliz y con ganas de vivir esta noche, que es única pase lo que pase".

"Estamos felices porque la película nos ha permitido hacer un viaje maravilloso", ha afirmado Palomero, que ya vivió una "experiencia maravillosa" en el Festival de Málaga, donde ganó el premio a la mejor película, y cree que esta noche será inolvidable también "pase lo que pase".

Ha apuntado que "afortunadamente" este año "hay paridad" en los candidatos a mejor dirección novel, pero "hay que seguir trabajando y continuar la lucha para igualar las cifras, porque ha habido un desfase muy grande entre la gente que había en las escuelas de cine y lo que se veía a nivel laboral".

Sobre su próxima película, Palomero ha avanzado que está acabando el proceso de escritura del guion y que volverá "al mundo de la adolescencia, pero en un tono muy distinto".