Málaga, 11 jun (EFE).- Javier Fesser , ganador de tres premios Goya y una vez nominado al Óscar, guionista, productor (Películas Pendelton) y persona muy querida por todos los que trabajan con él, suma esta noche un nuevo reconocimiento, la Biznaga de Honor del Festival de Málaga, que le ha estado esperando desde el año pasado.

"Me hace ilusión pensar que este reconocimiento no es por la cantidad de películas que he hecho, que tampoco es muchísima, sino porque cada una de ellas han salido de un lugar que tenía sentido. Todas mis películas han sido historias que yo pensaba que merecían ser contadas y lo merecían en ese momento y de esa manera".

Por eso, añade el cineasta, "este reconocimiento lo recojo en nombre de todos los que me han acompañado a hacer eso, porque cada vez tengo más claro que esto es un trabajo en equipo".

Además, presenta fuera de concurso su último largometraje, "Historias lamentables", que debía haberse presentado en Málaga y estrenado en cines el 30 de abril de 2020; la misma pandemia que le impidió venir a Málaga a por su premio, le rompió también esos planes. Pero a los Pendelton, dice Fesser en una entrevista con Efe, no se les puede decir "eso no se puede".

"Si hay algo que nos ha motivado toda la vida es escuchar que esto no se puede hacer o que hay que hacer las cosas como se han hecho toda la vida. Casi como los niños pequeños, hacemos justo lo contrario, y abrir nuevos caminos -afirma- forma parte de nuestra filosofía, que también es muy autodidacta por eso".

En esas circunstancias, Fesser estrenó en noviembre en Amazon Prime Video y, como prometió, hoy mismo lleva la película a los cines Kinépolis de Madrid, Barcelona, Granada, Alcira y Valencia y al Palafox de Zaragoza; antes, esta misma mañana, se proyecta en el TeatroCervantes de Málaga, donde esta noche recibirá su premio.

"Reconozco que el estreno de hoy no ha sido fácil, nos hemos encontrado con cadenas que lo han entendido y otras que no han querido estrenar la película; pero nuestra promoción irá en la dirección de que en el cine lo único que se contagia es la emoción y el buen rollo", ha dicho.

Fesser ya adelantó a Efe que la decisión de invertir el ritmo habitual de estreno en "ventanas" fue "una apuesta clara de los productores, no es una forma de salir del paso".

Optaron por explorar un camino nuevo, "en lugar de quedarnos a ver qué pasaba" en un momento crítico para el cine.

"Ya sabía que era difícil la pirueta, pero estas cosas polémicas son las que hacen avanzar la industria, porque son experimentos", apunta, y destaca que también es loable que Amazon admitiera "algo totalmente nuevo, que es dejar que la peli vaya a los cines ahora".

"Tenemos que llegar a un lugar en el que todos quepamos, y a gusto; hay un montón de demanda de ficción, de documentales, de cine de entretenimiento y un montón de oferta y muchos lugares donde ver las películas (...); yo no soy distribuidor ni exhibidor y no trabajo pensando en competencias irreconciliables", zanja el cineasta.

Javier Fesser (Madrid, 1964) lleva casi 40 años haciendo cine; desde los primeros cortos (ya considerados de culto, como "Aquel ritmillo" 1994 o "El secdleto de la tlompeta" 1995) a este último, todos tienen en común una personalidad indiscutible y que saben llevar al extremo la emoción.

"Las historias ni son ni dejan de ser lamentables o divertidas, lo que cambia es la mirada; cualquier persona, situación y añadiría, objeto, tiene una comedia, un drama o un musical detrás, depende de cómo lo mires", apunta Fesser.

Y de cómo lo cuentes, claro. "Historias lamentables", más que ficción son "dibujos animados con personajes que parecen del tebeo, y sin embargo -precisa el director de "Camino" (2009, ganadora de 9 Goyas-), qué poco exagerado está todo, porque la realidad es desbordante".

Fesser, que acaba de terminar el piloto de una serie para la televisión, dice que al concepto de 'remake' nunca le ha encontrado sentido "más allá del comercial obvio", pero ahora se declara emocionado por la nueva vida que está teniendo "Campeones" (la cinta más taquillera de 2018) en el mundo con versiones, ya en marcha, en Alemania, países árabes, Estados Unidos y China.

"La única condición que hemos puesto es que la interpreten personas con discapacidades reales; estoy convencido de que cada una de esas versiones tendrá una personalidad propia", ha dicho.

A pesar del intenso día que le espera en Málaga, Fesser se para un momento y reflexiona: "¿Te imaginas que dentro de unos años hago un 'remake' del 'remake' de los chinos?", y mira muy fijamente a los ojos, como si ya pusiera en marcha de nuevo el engranaje de creación que hace que sus historias, lamentables o no, sean inolvidables. EFE

aga/lml

(foto)