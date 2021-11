Los Javis: "La industria audiovisual española necesita un cambio"

Madrid, 9 nov (EFE).- Tras el éxito de "Veneno", Javier Calvo y Javier Ambrossi dan un salto internacional con su nueva productora, Suma Content, que nace con un fuerte compromiso con las nuevas voces, la inclusión, la diversidad y la autenticidad: "La industria audiovisual de España necesita un cambio", afirman.

"No solo buscamos historias jóvenes, sino historias diversas. Queremos que las mujeres creadoras cuenten historias de mujeres, historias LGTBI+ convencionales contadas por personas de esa comunidad. A menudo hay una sensación de cambio en la industria en España, pero la rueda no se mueve lo suficientemente rápido", señala a EFE Javier Calvo.

En 2013 crearon la obra de teatro "La llamada", que cinco años después dio el salto a la gran pantalla. Tras su estreno y la irrupción en la televisión con la exitosa serie de Netflix "Paquita Salas", Los Javis -como se los conoce artísticamente- se ganaron un hueco importante en el audiovisual español, que se terminó de consolidar con la gran acogida que tuvo su última serie sobre la famosa vedette española Cristina Ortiz, "Veneno.

Mientras participaban como profesores de interpretación en el popular concurso de música "Operación Triunfo" en 2017 y 2018 o como miembros del jurado en los programas de televisión "Mask Singer" o "Drag Race España", conectaron con audiencias jóvenes gracias a historias con una gran profundidad emocional, con la creación de un universo muy propio o por representación LGTBI+ en sus proyectos.

Tal fue la acogida de sus propuestas que no tardaron en convertirse en todo un fenómeno, no solo en España sino también en el panorama internacional. De hecho, se les presentaron oportunidades para participar en grandes proyectos a los que "desafortunadamente" tuvieron que "decir no".

"Nos empezaron a llegar un montón de propuestas, de correos, y nos pusimos a leerlos todos, pero nos dimos cuenta que no nos motivaba. No porque sea Hollywood o en inglés vamos a decir que sí a todo", apunta Amborssi.

A lo que añade Calvo: "Llegará el momento de hacer algo en Estados Unidos u otro país, pero tiene que ser cuando tenga sentido, no lo vamos a hacer por hacer. No hay que perder el culo porque sea en inglés, hay que hacerlo bien, porque queremos dejar nuestra impronta, nuestro sello característico y para eso se necesita tiempo".

Pero Los Javis no solo se dedican a crear, también apuestan por el talento joven –"alguien tiene que darles la oportunidad de comenzar alguna vez"- que son los que retratan otro tipo de realidades. Y en ese contexto nace Suma Content, que sigue la senda de Suma Latina -su primer proyecto de desarrollo y creación de contenidos- y va encaminada a ampliar el mercado de los jóvenes.

Además de autoproducir todas sus creaciones, hace unos años arroparon a Esty Quesada, "Soy una Pringada", con su serie "Looser" (2018), también lo hicieron con Benjamín de la Rosa con "Terror y Feria" y ahora, apoyan a Claudia Costafreda y Ana Rujas con "Cardo", el último proyecto de su productora Suma Latina.

"Fíjate qué curioso, parece que no se le da oportunidades a la gente joven porque se piensan que no lo van a saber hacer o que va a ser un fracaso, pero últimamente no dejamos de ver grandes proyectos que están hechos por ellos", incide Calvo.

Y es que, a parte de trabajar con proyectos diferentes, también lo hacen con rostros desconocidos –"creo que hay mucho talento en España que está por descubrir"- que, ahora, gracias a su oportunidad se están labrando una carrera artística como es el caso de Brays Efe, Belén Cuesta o la reciente Daniela Santiago.

"Es una cuestión de comodidad, la gente no quiere arriesgar, no quiere salir de su zona de confort y eso tiene muchas limitaciones", declara el menor de Los Javis.

"¿Que te va a costar echarle más rato?, ¿tener más involucración?, pues sí, pero para eso cobras como productor (…). Con 'Veneno' nos decían que cómo íbamos a poner a actrices nóveles, y mira… ya me lo curraré yo más en hacer 10 tomas o una, pero tienen que tener oportunidad", añade Ambrossi.

El primer proyecto que llevará a cabo en Suma Content será un especial Navideño para Atresplayer Premium, "Una navidad con Samantha Hudson", una ficción musical con muchos cameos de rostros conocidos de su universo.

Silvia García Herráez