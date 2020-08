Jenna Ortega se une a Melissa Barrera para dar un toque latino a "Scream"

Los Ángeles (EE.UU.), 19 ago (EFE).- La actriz latina Jenna Ortega es el nuevo fichaje de la quinta entrega de "Scream", la exitosa saga de terror que, para su regreso a la gran pantalla, ya había desvelado la vuelta de Courteney Cox y David Arquette así como la incorporación de la también hispana Melissa Barrera.

"¿Les gustan las películas de miedo?", dijo este miércoles Ortega en su cuenta de Instagram, donde tiene 5,3 millones de seguidores, al anunciar que participará en esta película.

La carrera como intérprete de esta artista de origen mexicano y puertorriqueño incluye series como "Jane the Virgin", "Stuck in the Middle" o "You".

Ortega se suma así a un proyecto al que esta semana se apuntó también Barrera, quien ha destacado por la serie "Vida" y que tiene pendiente de estreno en 2021 la adaptación del musical de Lin-Manuel Miranda "In the Heights".

Courteney Cox y David Arquette confirmaron recientemente que retomarán los papeles de la reportera Gale Weathers y el sheriff Dewey Riley, respectivamente, que ya interpretaron en las anteriores cintas de "Scream".

Otra integrante original del elenco como Neve Campbell, que se convirtió en una estrella mundial gracias a "Scream", está barajando incorporarse a esta nueva película, aunque todavía no hay confirmación oficial al respecto.

"Scream" es una saga muy exitosa de terror que, desde el estreno de su primera película en 1996, dio una nueva vida al subgénero del "slasher" bajo la dirección de un ídolo del cine más perturbador e inquietante como Wes Craven.

El realizador, que también fue el responsable de la saga de "A Nightmare on Elm Street", murió en 2015.

Detrás de la quinta entrega de "Scream" se encuentra el colectivo de cineastas conocido como Radio Silence, que está formado por Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett y Chad Villella.

En principio, Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett serán los directores de la película mientras que Chad Villella figurará como productor ejecutivo.

Estos tres realizadores presentaron el año pasado la comedia siniestra "Ready or Not".