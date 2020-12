Joaquín De Luz hace un "lavado de cara" a "Giselle"

Madrid, 3 dic (EFE).-La Compañía Nacional de Danza (CND) estrena el 9 de diciembre en el Teatro de la Zarzuela la versión contemporánea que Joaquín De Luz ha hecho del clásico "Giselle", un coreografía "con final trágico" que visita el romanticismo español "bajo el filtro de Gustavo Adolfo Bécquer".

"Quería hacer una nueva 'Giselle', me apetecía hacerle un lavado de cara" ha asegurado este jueves en su presentación el director de la CND, quien explica que "respetando todo, he desempolvado mi ballet romántico favorito, y eso, que no soy muy romántico".

"La verdad es que no sé cómo clasificar a nuestra 'Giselle', quería contarla de otra forma porque el amor lo vence todo", afirma De Luz, quien ha estado acompañado por Daniel Bianco, director del Teatro de la Zarzuela; el dramaturgo Borja Ortiz de Gondra y Ólvier Díaz, director de la música.

"Me parece muy inspirador contar esta historia en estos momentos", expone De Luz, quien ha trasladado a "Giselle" al romanticismo español "bajo el filtro de Gustavo Adolfo Bécquer".

La nueva versión de este clásico ballet, creado en 1841 por el poeta Théophile Gautier, comienza en un aldea cercada al Moncayo, donde vive Giselle, "una campesina de extraordinaria belleza que por encima de toma ama bailar", explica De Luz.

Con este proyecto De Luz ha salido de su zona de confort, de sus casillas más clásicas, para emprender un viaje "maravillo" en el que se muestra "emocionado" con un resultado en el que solo con danza se plasman las rimas de Bécquer.

Sin abandonar los elementos que han hecho de esta obra una de las cumbres del ballet, en esta nueva Giselle aparecen también "la escuela bolera y las tradiciones españolas y las Willis", detalla Borja Ortiz de Gondra, quien cuenta que el hilo conductor que une a Giselle con Bécquer es el libro "Le voyage en Espagne", de Gautier.

En escena 42 bailarines de la Compañía Nacional de Danza, que ensayan con mascarilla y cumplen a rajatabla el protocolo sanitario, darán vida a "Giselle", en el que se respeta la danza "sin reverencia", dice De Luz.

Sin desvelar el presupuesto que ha empleado en este espectáculo, De Luz ha confesado que si hubiera contado con más dinero no habría cambiado el espectáculo, sino que "haría más producciones y más giras".

La música en directo correrá a cargo de la Orcam, Orquesta titular del Teatro de la Zarzuela, dirigida por César Álvarez. El resto del equipo creativo lo componen la escenógrafa Anay Garay, la diseñadora de vestuario Rosa García Andújar, el iluminador y creador de vídeo Pedro CHamizo, y Víctor Tomé diseña el espacio sonoro.

Como novedad, la Compañía Nacional de Danza presenta el primer ballet de repertorio clásico audiodescrito. "Nuestra intención es hacer accesible la danza a través de recursos como la audiodescripción", explica su director.

Desde el 9 al 22 de diciembre se podrá ver "Giselle" en el Teatro de la Zarzuela, después saldrá de gira por España a ciudades como Sevilla, Valencia, Oviedo, Bilbao y Granada son las primeras paradas.