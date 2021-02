Jonás Trueba lleva a Caballo de Troya libros que "ensanchan el alma"

Madrid, 2 feb (EFE).- Chusé Izue, Julieta Valero, Socorro Giménez, Andrés di Tella, Alejandro Simón Partal y Bárbara Mingo son los "caballitos de Troya" que ha elegido el cineasta Jonás Trueba en su aventura como editor en la editorial Caballo de Troya, seis autores de libros que "ensanchan el alma".

Así lo considera Trueba, quien ha presentado como "editor invitado" junto a los autores, esta propuesta que ha creado para el catálogo de Caballo de Troya 2021. Una colección de seis novelas que no han llegado a él, sino que se trata de libros que él ha "ido a buscar".

"No buscaba una línea editorial concreta o una apuesta generacional sino que son libros muy distintos unos de otros y que siento que a mí me han hecho vibrar de una manera muy particular. Y ahí entra el tipo de lector. A un libro le pido que me enseñe, me ilumine y me abra la percepción (...) estos seis libros tienen algo de eso, son libros que ensanchan el alma, y eso siempre viene bien", ha dicho Trueba.

En concreto, el primer título que saldrá a la venta (el 4 de febrero) será "Todo sigue igual" del zaragozano Chusé Izuel, quien se quitó la vida en 1992 a los 24 años.

"Empezamos por un libro de un autor que falleció hace ya más de 30 años y que ya fue publicado en 1994 por sus dos mejores amigos. Es una selección de la mayoría de sus cuentos, es un libro muy juvenil y a la vez es un libro que tiene mucho de su tiempo y con el que yo tengo un vínculo muy personal", ha confesado el cineasta.

En este sentido, ha matizado, la selección que ha realizado es de libros de "escritores muy poco conocidos, pero todos son personas que llevan escribiendo toda la vida". Por eso, ha reconocido que "de alguna manera" ya les admiraba y es gracias a esta figura de "editor invitado" que se ha encontrado con ellos.

Añade que no les siente como escritores "noveles, sino como escritores de gran madurez": "Todos están escritos sin atender a modas o a tendencias, son libros por encima de todo eso y me parece importante, tienen algo de clásico y moderno, aunque son libros narrativos todos tienen un vínculo muy fuerte con la poesía".

Los siguientes títulos que se publicarán serán "Niños aparte" de la escritora madrileña Julia Valero, (el 4 de marzo), "Casa de busca" de la argentina Socorro Mendoza (8 de abril), "Cuadernos" del cineasta argentino Andrés di Tella (6 de mayo), "La parcela" del escritor malagueño Alejandro Simón Partal (16 de septiembre) y "Vilnis", de la escritora santanderina Bárbara Mingo (21 de octubre).

Todos estos títulos, ha matizado Trueba, están "entre esa tensión de tradición y modernidad", obras donde hay "un hilo con la gestión del pasado, de la familia, el lugar donde te ha tocado nacer y qué haces con eso".

Según ha recordado, el papel que ha ejercido con estos autores ha sido más de "psicólogo" o una suerte de entrenador de "boxeadores".

Por su parte, para el director literario de Caballo de Troya, Miguel Aguilar, esta "nueva manada de caballos de Troya" de Jonás Trueba está en la línea del objetivo con el que nació este sello en 2003.

"Nació como un experimento para tener una estructura muy precaria en el sentido más elogioso, de manera que se pudiera publicar a nuevas voces, una literatura más alejada de lo comercial, y para tener una cantera de nuevos autores", ha dicho.

Pero la figura del "editor invitado" no empezó en Caballo de Troya hasta 2015 y tras la jubilación de Constantino Bértolo, alma del proyecto desde su fundación,

Una nueva etapa de este sello por la que han ejercido esta figura Elvira Navarro (2015), Alberto Olmos (2016), Lara Moreno (2017) y Mercedes Cebrián (2018), Luna Miguel y Antonio J. Rodríguez (2019).