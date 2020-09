Barcelona, 2 sep (EFE).- El ilustrador barcelonés Jordi Labanda firma el cartel de la nueva película de Woody Allen, "Rifkin's Festival", producida por The Mediapro Studio, Gravier Productions y Wildside, y que llegará próximamente a las pantallas, según ha informado este miércoles Mediapro.

Labanda ha desvelado que antes de ejecutar el proyecto recibió un correo electrónico de Woody Allen, uno de sus ídolos, y "la explosión de sensaciones dentro de tu cabeza es difícil de explicar", porque muchas de sus películas le han marcado "tanto a nivel conceptual como estético y han ayudado a conformar mi intelectualidad", explica.

A la vez, no ha escondido que "poder formar parte de la historia visual de este genio es un sueño hecho realidad".

"En mi vida profesional -ha proseguido- los proyectos más relevantes han sido siempre los más sencillos de realizar y también los más divertidos. En el caso del cartel del 'Rifkin's Festival' también ha sido así".

Sin poder adelantar muchas cosas del cartel, ha indicado que a la hora de elaborar los bocetos se esforzó en "capturar la esencia de la historia sin desvelar ningún secreto para conseguir una imagen que provocara el deseo de ver la película".

La primera tanda que hizo de estos bocetos fue aprobada a la primera, por lo que, dice, "ya pasé a hacer la ilustración definitiva con casi ningún retoque".

"Así es como siempre he imaginado los rodajes de Woody, un proceso fácil, sin presiones y con mucho de swing", añade.

El dibujante nunca ha escondido que creció admirando los sofisticados personajes de las películas clásicas que se emitían por televisión.

Desde sus inicios y hasta la actualidad, sus personajes han aparecido plasmados en revistas como Vogue Japón, The Daily Telegraph, The New York Times, Vogue USA, Harper's o en el magazine de La Vanguardia.

Respecto a la película, que cuenta en su reparto con Elena Anaya, Sergi López o Christoph Waltz, fue rodada en San Sebastián y otras localidades guipuzcoanas, y narra en clave de comedia romántica la historia de un matrimonio estadounidense que acude al Festival de San Sebastián y queda enamorado del lugar.

Es la cuarta colaboración entre The Mediapro Studio y Woody Allen, después de títulos como "Midnight in Paris" o "Vicky Cristina Barcelona".