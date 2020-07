Jorge Pardo: son muchas más las cosas que no he hecho que las que he realizado

San Sebastián, 24 jul (EFE).- El saxofonista y flautista Jorge Pardo es uno de los músicos españoles de jazz más importantes, tiene a sus espaldas una carrera de cuatro décadas y ha colaborado con grandes artistas, aunque él asegura que son muchas más las cosas que no ha hecho que la larga lista de las que sí ha llevado a cabo.

Pardo ha comparecido este viernes en rueda de prensa en San Sebastián, como uno de los protagonistas de la 55 edición del Jazzaldia y como uno de los tres músicos galardonados este año con el premio con el que el Festival reconoce las trayectorias de los grandes.

Se ha mostrado agradecido del "regalo" que le han traído este año "los Reyes Magos en julio", una distinción que él recogerá mañana sobre el escenario del Kursaal y que los pianistas Chano Domínguez e Iñaki Salvador recibieron el miércoles y jueves, respectivamente.

"No creo que a nadie le pase desapercibido que este año somos tres españoles los que recibimos este premio, ninguna vez antes había pasado, no sé por qué habrá sido", ha bromeado el saxofonista madrileño sobre el Donostiako Jazzaldia, que en su mayoría se ha concedido a grandes jazzistas estadounidenses y que para él ha sido "una sorpresa relativa".

Pardo ha agradecido también el esfuerzo que ha hecho la organización de un Festival que ha visitado en seis ocasiones anteriores por "construir este sueño anual" en unas circunstancias como las de la pandemia de la COVID-19, en que se ha visto obligada a modificar la programación prevista y recurrir a músicos que pudieran viajar a San Sebastián sin problemas.

En su caso, se presenta con un programa doble. Esta noche actuará en la Plaza de la Trinidad con el bajista Carles Benavent y el batería Tino de Geraldo, y mañana sábado en el teatro Victoria Eugenia con Iñaki Salvador, el contrabajista Gonzalo Tejada y el batería Borja Barrueta, tres músicos con lo que ya ha colaborado, aunque será la primera vez que se reúnan los cuatro en el escenario.

Son muchas cosas en las que ha curioseado este referente del flamenco jazz, Premjo Nacional de Músicas Actuales en 2015, que ha tocado con Paco de Lucía, Chick Corea, Camarón, Tete Montoliu y Gil Goldstein, entre otros "200 o 300 nombres", pero "muchísimas más" en las que aún no ha indagado y le gustaría.

"Si recopilamos todas las cosas que he hecho, sería una lista increíblemente larga. Bueno, pues más larga es la de lo que no he hecho, muchísimas cosas que tienes en la cabeza, inquietudes que no has podido realizar por la simple falta de tiempo, y a veces de dinero. Nunca he recibido grandes ayudas económicas, ni públicas ni privadas, con lo cual eso muchas veces me ha impedido hacer proyectos grandes", ha señalado.

Ha añadido que si pudiera disponer de "una buena producción", probablemente recurriría "a un buen arreglista y a una buena orquesta para seguir haciendo música".

"He trabajado a veces con orquestas sinfónicas y me da un poco de desasosiego, pero en cuanto una buena orquesta empieza a sonar es una delicia", ha comentado,

Jorge Pardo tenía "una agenda muy nutrida" para estos meses y "se ha ido todo al carajo" a causa de la pandemia, aunque por otra parte reconoce que esta "experiencia colectiva" del confinamiento, que no ha distinguido "entre ricos y pobres, de derechas o izquierdas", le ha venido "muy bien".

"Me hacía falta un poco de casa, de reflexión personal, profesional y espiritual. He aprovechado mi tiempo", ha asegurado este músico que no lleva demasiado bien que le llamen maestro.

El Jazzaldia llega este viernes a su tercera jornada, en la que la actuación de Benavent, di Geraldo y Pardo estará precedida en "la Trini" por la de Perico Sambeat, y que también tiene como protagonistas en otros escenarios a nombres como el portugués Salvador Sobral, programado en una sesión de mediodía en el Kursaal.

Su compatriota Mariza es la cabeza de cartel este sábado en la plaza de la Parte Vieja, mientras que Silvia Pérez Cruz lo será del Kursaal en el último concierto de este espacio.

Para la clausura, el domingo, esperan músicos como el pianista Joachim Kühn en el Victoria Eugenia y Marco Mezquida en la Trinidad, donde después tocará el trío escandinavo Rymden, que forman Bugge Wesseltoft (piano, teclados), Dan Berglund (bajo) y Magnus Öström (batería).

Del balance de la edición más anómala del Festival donostiarra se encargará el lunes su director, Miguel Martín, en rueda de prensa.