José Andrés: Me gustaría ver a Andalucía más comprometida con el jerez

Jerez de la Frontera (Cádiz), 9 nov (EFE).- El cocinero José Andrés ha asistido este martes a la IX Copa Jerez para apoyar al equipo de su restaurante Mercado Little Spain que compite en este certamen internacional y ha criticado que en Andalucía se beba más cerveza que vinos de jerez, con los que debería estar "más comprometida".

El recientemente galardonado con el premio Princesa de Asturias a la Concordia por su labor con su ONG World Central Kitchen, ha subrayado a Efe que lleva "más de 30 años defendiendo los jereces en Estados Unidos", pero ha advertido de que "si queremos que se vendan en América, Andalucía tiene que lanzarse de una vez a la cultura del jerez con los brazos abiertos".

A José Andrés le sorprende que cuando pasa sus vacaciones en Andalucía con amigos andaluces él sea el único que bebe uno de estos vinos mientras que el resto se decanta por la cerveza, y que pase lo mismo en las ferias de la región. "No tengo nada en contra de la cerveza, pero en La Rioja los riojanos cuando van a bares y restaurantes toman vino de su tierra", ha expuesto.

También ha recordado que lleva décadas criticando que son "demasiado asequibles y baratos para su nivel" y ha asegurado que, cuando los subió de precio en sus restaurantes, comenzaron a venderse más.

El cocinero asturiano afincado en Estados Unidos también ha sugerido que deben, sin perder su esencia, adaptarse para llegar a la gente joven, como hizo el jamón ibérico, y ha alabado el trabajo del ICEX y del Consejo Regulador para difundirlos y llevarlos a otros países, aunque ha aconsejado que se debe llegar también a mercados emergentes porque eso es "exportación, turismo, comercio y crear trabajo".

"Es un producto que tiene que explotar en el mundo. Yo me lo curro, pero me gustaría que Andalucía todavía estuviera más detrás de estos vinos que son tan suyos y le representa tanto; me gustaría ver a Andalucía todavía más comprometida con el jerez".