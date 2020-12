José Carlos Martínez vuelve al Concierto de Año Nuevo con un vals "teatral"

Madrid, 31 dic (EFE).- Con una polca situada en el cine mudo de los años 30 y un vals "teatral" ceñido a la clásica tradición de Viena, José Carlos Martínez, por segundo año consecutivo, vuelve a coreografiar el Concierto de Año Nuevo que mañana tendrán la oportunidad de contemplar millones de personas de 54 países.

"Volver a Viena y repetir es un reto aún mayor", dice este jueves a EFE José Carlos Martínez (Cartagena, Murcia, 1969), convertido en la primera persona en la historia que realiza la coreografía dos años seguidos del Concierto de Año Nuevo que ofrecerá la Filarmónica de Viena desde el Musikverein de la capital austriaca.

"Satisfecho" de su trabajo, Martínez, exdirector de la Compañía Nacional de Danza (CND), explica por teléfono que este año espera no decepcionar con una coreografía diferente, un reto importante en el que no podía repetir. "El concierto tiene su propia línea tradicional que tengo que seguir y al mismo tiempo me apetecía crear algo personal".

Reconoce que esta segunda vez ha abordado el proyecto con más "tranquilidad, pero a la vez con "cierta presión". Su objetivo es que su coreografía "sorprenda y guste".

Cree que este año, al haber menos salidas y fiestas de Nochevieja, el concierto, que será dirigido por Riccardo Muti, va a ser más seguido. "Necesitamos que el arte llegue hasta nuestros hogares y haya un poco de alegría".

Martínez ha coreografiado dos piezas de ballet que estarán en la segunda parte del concierto. La primera actuación es la polca francesa "Margarita", de Josef Strauss.

Esta vez, y para jugar con la belleza de la Casa Loos -construida en 1909, fue una fábrica de moda y hoy es un banco- Martínez ha ideado una pieza ambienta en 1930 con cuatro bailarines, tres mujeres y un varón, que descubren al espectador los entresijos del edificio. "Es una coreografía muy teatral que nos transporta a los años del cine mudo".

Y la segunda, el vals "Voces de primavera" de Johann Strauss hijo, se desarrolla en los fabulosos jardines del Palacio Jardín Liechtenstein.

Una conocida pieza que el coreógrafo ha divido en cuatro partes con la intención de hacer cuatro dúos que cuentan la historia de cuatro mujeres que están en distintos momentos de su vida. "Esta idea le da un toque teatral y lo hace diferente del año anterior", considera.

Salvo un primer minuto en el interior, el vals se baila íntegramente en los jardines palaciegos, lo que ha supuesto una dificultad para los bailarines. "No es lo mismo bailar con puntas en un estudio de danza que sobre arena, piedras o césped mojado".

Ha querido contar una historia que termina con un vals, que "hace referencia al vals de Viena", detalla el bailarín Premio Nacional de Danza al tiempo que explica que es un ballet en espacios luminosos en el que priman los detalles, los planos más cortos.

Una vez más, los bailarines de la Ópera de Viena, han sido los encargados de este espectáculo que se comenzó a ensayar a finales de junio tras el confinamiento con las restricciones y los protocolos que ha marcado la covid-19.

Ha trabajado por separado con cada una de las parejas, creando cuatro dúos que representan las cuatro estaciones. Solo en el final del vals se reunieron los ocho bailarines, "y porque se trataba de una localización en exteriores".

Con respecto al año anterior, la preparación ha sido diferente, todo ha ido evolucionando en función de las necesidades, "de la idea inicial al resultado final ha sido un proceso de ajustes, de ir improvisando".

Martínez, que en 1997 fue nombrado bailarín estrella del Ballet de la Ópera de París, reconoce que ha sido una experiencia "bonita". Esta pandemia le ha hecho crear algo que "en una situación normal no hubiera hecho".

La novedad de este ballet es el delicado y elegante vestuario diseñado por Christian Lacroix, "prendas que embellecen aún más las coreografías", detalla Martínez, orgulloso de haber trabajado con "un increíble artista, un diseñador que adora el teatro, adora la danza".

La interpretación volverá a correr a cargo de la compañía del Ballet Estatal de Viena (Wiener Staatsballett), una de las más importantes del mundo.

El Concierto de Año Nuevo, que cumple 80 años, se celebra cada año desde 1941, el día 1 de enero por la mañana, en la Sala Grande o Sala Dorada (Große Saal o Goldener Saal) de la Sociedad Musical, la Musikverein de Viena, adornado con las flores frescas de los jardines de la ciudad.

Carmen Martín