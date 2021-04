José Luis Gómez se aferra al Quijote para reivindicar la literatura oral

Valladolid, 27 abr (EFE).- El médico diagnosticó las "melancolías y desabrimientos" de Alonso Quijano como nuncio de muerte, mientras que el cura dio fe que lo hacía con la cordura recobrada, lo que permitió al viejo hidalgo hacer un testamento que el académico, José Luis Gómez, ha puesto como ejemplo de "buen ser y buen morir".

Y no sólo por las mandas que dispuso para su sobrina y con que distinguió la fidelidad de su escudero, Sancho Panza, sino por acordarse y arrepentirse, ya en su postrer deliquio, de las desazones que su locura anterior produjo al autor de la segunda parte de sus aventuras (Cervantes), de quien se acordó al expirar.

"En este testamento de Alonso Quijano hay algo conmovedor que uno debe descubrir en sí mismo: El buen ser, la calidad humana" y, por otra parte, "el ejemplo del buen morir, toda una lección extraordinaria", ha afirmado este martes en Valladolid el académico, dramaturgo y actor José Luis Gómez, director de Teatro de La Abadía.

Ha sido en la Casa de Cervantes, única de España donde existe constancia documental de que residió el autor del Quijote, en 1605, cuando la Corte recaló en esta ciudad durante los primeros años del siglo XVI, durante una visita previa a su intervención, este próximo miércoles, en un acto con motivo del reciente Día del Libro.

"Una de las tareas fundamentales de este vivir es el buen morir y el testamento de Alonso Quijano es un ejemplo cumbre. Si sabiduría es conducta, es también experiencia consciente", ha añadido delante de la historiadora del arte María Bolaños, directora de la Casa Museo de Cervantes y del Museo Nacional de Escultura.

La lectura del testamento, por parte de José Luis Gómez, centrará este miércoles el tradicional homenaje cervantino de la Casa Museo con motivo de Día del Libro, este año en colaboración con la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León, que dirige José Luis Mora.

Gómez ha reivindicado la literatura hablada, la oralidad de los textos, su transmisión a través de la lectura en voz alta o de su interpretación en los escenarios: "Hay que hacer la palabra sonora y no letra yerta", aunque "gracias a la escritura los textos están ahí y cada libro es una puerta que te lleva a un mundo nuevo y distinto", ha apostillado.

Ha recordado, en este punto, la defensa que el profesor y pensador Emilio LLedó hizo de su persona cuando, al entrar José Luis Gómez en la Academia de la Lengua, fue criticado "no sin razón" por sus compañeros al estimar que no cumplía con el requisito de disponer de una obra escrita.

LLedó, valedor de su candidatura, manifestó entonces que la oralidad "ha antecedido con muchos miles de años a la escritura", ha evocado Gómez antes de referirse a la escritura de Cervantes.

"Leer a Cervantes tiene su cosa, su dificultad. Las oraciones son muy largas, subordinadas. La lengua de Cervantes es de una enorme sencillez y de una enorme complejidad por otra parte", de ahí el desafío que en su opinión supone llevar a escena sus textos bajo la premisa de "hablar para que el público no solo oiga, sino para que vea en su interior: es una de las tareas más bonitas de un hombre de teatro y en eso me he esforzado", ha proseguido.