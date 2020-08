José Mota y Pepe Viyuela ruedan una comedia juntos por primera vez

Madrid, 13 ago (EFE).- Los cómicos José Mota y Pepe Viyuela ruedan por primera vez juntos "García y García", una comedia que dirige la navarra Ana Murugarren ("La higuera de los bastardos") y que se espera que llegue a las salas en 2021, y después se podrá ver a a través de Amazon Prime.

Producido por Blogmedia y Clarq Films, en asociación con Mogambo, con la participación de RTVE, Amazon Prime Video y EiTB, el largometraje entra en su tercera semana de rodaje de las ocho previstas en localizaciones de Teruel, Zaragoza, Madrid y Bilbao.

Hasta tres aeropuertos, entre otras localizaciones poco habituales para filmar, son el escenario de esta comedia de enredos y equívocos de ritmo vertiginoso.

A estos dos grandes cómicos españoles acompañan en el reparto Eva Ugarte, Martita de Graná, Jordi Sánchez, Carlos Areces, Ricardo Castella, Jesús Vidal, Antonio Resines, entre muchos otros, con la presentación en el cine de la youtuber Alexity.

"García y García" cuenta la historia de Hispavia, una aerolínea de poca monta, que está en apuros: ni sus números cuadran, ni sus aviones vuelan.

En un intento desesperado de salvar la compañía deciden contratar a un prestigioso consultor y a un experto mecánico simultáneamente; los dos se llaman Javier García. La casualidad y la desorganización de la empresa harán que los dos sean confundidos e intercambien sus papeles desde el principio.

La película parte de una idea original del reputado arquitecto Carlos Lamela (responsable de la T4 del aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez), que se lanza con este proyecto a la producción cinematográfica, desarrollada por el productor independiente Joaquín Trincado y plasmada en el guion por la también directora de la cinta Ana Murugarren y la coguionista Ana Galán.

Cuenta la directora que cuando se reunió con Trincado y Lamela y le propusieron hacerse cargo de "García y García", una comedia blanca para toda la familia, pensó que "volvía a sus orígenes", a la primera cinta que montó, "Tu novia está loca" (1988)'.

"Cuando me dijeron que era una historia original, y no un remake, dije ¡olé!, y cuando me dijeron que se desarrollaba en aeropuertos, aviones, hangares y terminales, pensé que si no conociera al productor Joaquín Trincado estaría hablando con dos locos", señala Murugarren.

Pero lo cierto, dice, "es que estaba hablando con Carlos Lamela, el arquitecto de la Terminal T4 de Madrid Barajas-Adolfo Suárez o del nuevo Schiphol de Amsterdam, y con Trincado, el productor más arriesgado y sabio de los que he conocido, así que acepté".

Al cabo de unos días, y para poner su "granito de locura", propuso los nombres de Mota y Viyuela para encarnar a García y García, "como si fueran unos Steve Martin y Richard Pryor patrios".

El arquitecto explica que la idea empezó años atrás, en 2016, cuando vivía en Qatar, de una anécdota auténtica: en uno de sus múltiples viajes, en el "enjambre de cartelitos con nombres de desconocidos que vienen a recoger a desconocidos", vio dos que reclamaban a "Javier García". Que los recogieran intercambiados le pareció un buen tema para una película.

Como no sabía nada de cine, Lamela pensó en contactar con Antonio Resines, "a quien tampoco conocía", y ese fue el modo en el que conoció a un productor de Bilbao, el responsable de "Todo por la pasta" (1991), en la que trabajaba Resines.

"Ahora es mi socio, Trincado. Decimos los dos que somos como la extraña pareja, pero lo cierto es que nos unen muchas cosas, como el temple, el entusiasmo y la constancia", ha concluido Lamela.

Para Trincado, "el cásting de la película es bestial, tiene mucho color, y José Mota y Pepe Viyuela aportan a los Garcías una capacidad de humor visual del que Ana Murugarren ha impregnado el guion".

"García y García" se estrenará en cines en 2021 distribuida por A Contracorriente Films y, tras su recorrido en salas, estará disponible en exclusiva en Amazon Prime Video.