José Sacristán: Miguel Delibes permanecerá por los siglos de los siglos

Madrid, 16 oct (EFE).- Miguel Delibes se "protegió" en la ficción tras un personaje llamado Nicolás en su novela "Señora de rojo sobre fondo gris", un homenaje a su fallecida esposa que el actor José Sacristán interpreta ahora y que muestra la calidad literaria de un autor que permanecerá "por los siglos de los siglos".

Se cumplen este sábado cien años del nacimiento de Miguel Delibes (1920-2010) y José Sacristán lleva cerca de dos años interpretando a este personaje tan cercano al autor vallisoletano, que escribió esa novela como catarsis y homenaje a su esposa, Ángeles de Castro, fallecida a los 48 años, y aunque cambió nombres y profesiones, se reconoce en ella el dolor y el amor del escritor por su compañera y madre de sus siete hijos.

De aquel Delibes, José Sacristán recuerda en una entrevista con Efe que era un hombre muy cuidadoso y respetuoso de su intimidad: "Soltó en 'Señora de rojo' todo lo que llevaba dentro, al margen del dolor, la demostración del amor que tenía por su mujer, la memoria de ese amor, que casi la mantiene viva".

Era el año 1989 cuando Sacristán, que interpretaba en escena otra obra de Delibes "Las guerras de nuestros antepasados", propuso al escritor llevar al teatro la historia de "Señora de rojo sobre fondo gris", una novela que le había fascinado.

Pero Delibes no quiso: "Miguel se protege en la ficción con un personaje que se llama Nicolás, un pintor todos saben que es Miguel y es su historia. Pero él me dijo: no quiero que nadie le ponga cara a este personaje porque ni siquiera yo le he puesto la mía".

Dos años antes de morir, Delibes autorizó a José Sacristán a hacer una lectura dramatizada de unos pasajes de esta novela, que luego pudo finalmente ser adaptada al teatro.

En la versión teatral "está presente permanentemente Miguel" de tal forma que cada noche que José Sacristán la representa realiza un homenaje "debido y obligado" al autor vallisoletano.

Miguel Delibes "era un hombre en su sitio, en toda la extensión de la palabra, en el más amplio y riguroso sentido del término", un autor que va en la línea de Antonio Machado: esa gente que, "al margen de la bondad de su obra, en su propia vida son un ejemplo a seguir, gente con la que, estando cerca de ellos, como que mejoras", sostiene el actor.

Para Sacristán, Delibes usaba la palabra como una herramienta en su sencillez e incluso, a veces, en su simplicidad, y conseguía alcanzar "cotas poéticas, líricas, trascendentales o trascedentes sin que en ningún momento aparezca la intención de impartir doctrina ni enseñar a nadie lo que tiene que vivir".

Por eso incluye a Delibes entre "los autores que van a permanecer por los siglos de los siglos, porque habla de nosotros, de los seres humanos".

Delibes nos enseña a mirar porque su mirada "abarca, contiene, sujeta todo aquello que importa al ser humano en su legitimidad, en su autenticidad y, sobre todo, desde una puñetera sencillez, que es lo que más estremece", cree Sacristán, una mirada "despojada de todo tipo de premisa previa, de intención de pontificar". Es una mirada abierta, diáfana y profunda.

Dentro de su sencillez, y de a veces "una cierta rusticidad", se descubre "la altura poética, filosófica, dramática y a veces lírica que alcanza", dice el actor, que explica que la relación que mantuvo con Delibes fue "más allá de la de autor-actor".".

Además de interpretar a Nicolás, José Sacristán ha puesto voz a las primeras páginas de algunas de las obras más conocidas de Miguel Delibes para la exposición que sobre su obra y su vida se puede ver en la Biblioteca Nacional de España.

De todas esas primeras páginas le cuesta elegir un inicio de novela sobre otras, pero confiesa que tiene especial debilidad por el universo de Pacífico Pérez, el protagonista de "Las guerras de nuestros antepasados", que considera una de las "criaturas" más interesantes de las creadas por el autor.

Después, dice, "si tuviese dolorosamente y trágicamente que elegir, saltaría "Al hereje".

José Sacristán regresa a "Las guerras de nuestros antepasados" para retratar a Delibes y recuerda al tío Paco, ese personaje del que dice el protagonista, Pacífico Pérez: "pues miré usted, a mayores, mi tío Paco me enseñó a mirar, que hay cosas que uno tiene delante de las narices y, por lo que sea, no las ve".

Porque para el actor, Delibes era el mejor de los tíos Paco: "nos sigue enseñando a mirar, a mirarnos".

Carmen Naranjo