Josie, el divo de "MasterChef Celebrity"

Madrid, 7 oct (EFE).- Tras una larga carrera en televisión y otra aún mayor en las revistas de moda, el estilista Josie se ha convertido en la inesperada estrella del nuevo "MasterChef Celebrity", y no precisamente por sus habilidades culinarias, sino por su ironía, sus frases corrosivas y sus fabulosos estilismos.

Barroco, coqueto y también surrealista, así es Josie, el divo de la quinta edición de "MasterChef Celebrity", un gran amante de la moda y un gran desconocido para el gran público, que interpretándose así mismo, ha sido capaz de crear expectación con lo qué dice y lo qué lleva puesto.

"Sabe defender muy bien la moda. Y se viste, como él mismo dice, '¡como si el mundo se acabara mañana!'", ha explicado este miércoles a Efe el director creativo de Mans, Jaime Álvarez, creador de algunas de las prendas que Josie escoge para el programa.

"Raséee", ese término tan suyo con el que denomina lo mejor de lo mejor, se podría utilizar para definir el modelo con el que apareció anoche en su programa: un pijama estampado en tonos fucsia, amarillo y naranjas con golpes de blanco de Wafflie Spain, un diseño unisex creado por Pablo Galán y Naty Abascal.

Josie, estilista de los míticos modelos de Cristina Pedroche para dar las campanas en fin de año, es en realidad José Fernández Pacheco, nacido en Manzanares (Ciudad Real) hace 40 años, licenciado en Periodismo y Humanidades.

Con una gran cultura de moda, cuenta con un máster Central Saint Martins, escuela de moda inglesa de la que salieron John Galliano, Alexander McQueen o Stella McCartney, y en la que también ha estudiado Antonio Banderas.

Gracias a sus colaboraciones en programas como "Supermodelo", "Sálvame", "Buenafuente" o "Zapeando", este diseñador posee tablas delante de la cámara y es capaz de lucir con total naturalidad una capa barroca de tafetán azul, aderezada con joyas sobre la frente, a modo de tercer ojo. Adora las joyas y no duda en cocinar con ellas.

A lo largo de los programas, el concursante ha aparecido con prendas tan extraordinarias como una blusa de satén de seda celeste con lazada al más puro estilo Oscar Wilde, así como con camisas estampadas, trajes y chalecos.

También se ha atrevido con el batín y el fajín y americanas clásicas con botones dorados que combina con polos de rayas de colores y pantalones camel.

La moda es la artillería pesada de este concursante al que no le gusta cocinar ni comer, solo el champán, una ironía del destino. "Me siento como en una feria de 1900 de esas con la mujer barbuda, ¿sabes?".

Pero no solo su estilo prima en el programa, desopilantes frases como "quería parecer C Tangana y parezco Simone Ortega con el collar de perlas. Qué horror!" o "me encanta el pitiminí, en la vida y en los platos" o "aquí le estoy sacando un degradé a un espárrago" arrasan entre la audiencia.

Esta claro que el estilo Josie está calando, -y mucho-, tanto que Jordi Cruz, miembro del jurado del programa, se ha atrevido con un pijama y es que como dice Josie "en moda te pillan oliendo a fritanga y te echan, con razón".

Carmen Martín