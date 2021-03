Juan Estelrich habla de su padre, miembro de "una generación por descubrir"

Madrid, 23 mar (EFE).- Juan Estelrich, hijo del cineasta español del mismo nombre, acaba de publicar un volumen de casi 600 páginas sobre la figura de su padre, íntimo de los Berlanga y los Bardem, de Azcona y de Fernán Gómez, que reivindica su imprescindible presencia en el cine español de los años 60 y 70.

"Pero no sólo mi padre, hay más. Él es uno de los miembros de una generación por descubrir", asegura el realizador en una entrevista con Efe.

Estelrich afirma que, aunque éste es el año de Berlanga, también debería de ser el de Fernando Fernán Gómez, que "merece mucho más reconocimiento", y el que viene, el de Juan Antonio Bardem, "otra figura para rescatar porque fue un gran director de cine y, salvo los cinéfilos, no lo conoce nadie".

Una generación por descubrir "mucho más brillante que la que tenemos ahora", considera, "menos mediocre y más amable" cuya camaradería excedía ser "de izquierdas o de derechas", porque "todos eran superamigos"; de hecho, cuenta Estelrich que Fernando Vizcaíno Casas era el abogado laboralista de Francisco Rabal o Juan Antonio Bardem, algo hoy "impensable", apunta.

Unos personajes que eran "la familia" del niño Juan Estelrich Revesz, hijo y nieto de actores, y ahijado de Fernando Fernán Gómez, que no solo se ha encargado de recopilar las más de cien fotos que incluye el texto, sino que escribe la parte "más personal".

Aunque en el libro, titulado "Juan Estelrich. El eslabón necesario del cine español" y editado por Demipage, está la biografía de su padre y un análisis profundamente académico, que no "academicista", precisa el autor, con datos recopilados por los profesores y catedráticos José Luis Castro de Paz y Ralf Junkerjürgen.

Estelrich incluye su propia memoria para contar el mundo del cine en la época franquista. "Quería explicar el mundo que yo he vivido; a lo mejor el enemigo común era Franco, o en mi casa no se hablaba de política porque no había mucho que hablar; fueron los cómicos, mucho más que los políticos, los que más hicieron por la libertad de este país".

El volumen, que ha contado con el patrocinio de EGEDA y Platino Educa, reivindica al productor y ayudante de dirección de realizadores como Berlanga como figura clave en la historia del cine español, también como enlace con la industria audiovisual estadounidense.

Un papel-bisagra que avalan sus participaciones en producciones dirigidas por directores estadounidenses como Orson Wells o Anthonny Mann.

Estelrich reconoce que no habría escrito el libro de no ser por la admiración que Castro de Paz y él sentían por un pequeño filme, "Se vende un tranvía", un mediometraje que nació como capítulo piloto de una serie que Televisión Española no pudo producir por falta de recursos y que, codirigido por su padre y Berlanga, contaba con guion de Azcona.

Restaurar aquella película, que ayer por la noche se proyectó en 4K en una pantalla grande, en la Academia de Cine, donde los autores presentaron el libro, fue el primer paso para diseccionar la segunda película que dirigió Estelrich, "El anacoreta", coescrita junto a Azcona con Fernando Fernán-Gómez como protagonista, que conseguiría el Oso de Plata a la mejor interpretación.

El libro cuenta con escritos firmados por Juan Miguel Company, Carlos F. Heredero, José María Folgar, Héctor Paz Otero, Fernando Redondo, Benardo Sánchez, José Manuel Sande, Santos Zunzunegui o Víctor Iturregui-Motiloa. Además, se incluyen textos del propio Juan Estelrich March, así como de Fernando Fernán-Gómez.

Alicia G. Arribas.