Juan José Arjona reúne los pasos para crear un personaje desde su experiencia

Madrid, 17 jun (EFE).- Conocer las etapas de creación de un personaje es lo que le habría gustado saber hace tiempo al actor y guionista Juan José Arjona, que ha publicado "Marlon Brando tenía un bulldog: cómo crear un personaje" (Rialp), con la esperanza de que le sirva a los jóvenes de hoy.

"Es el libro que a mí me habría gustado leer, pero no pude porque no existía cuando me adentré en este mundo", explica el autor, que lo ha escrito durante un año y medio con conocimientos adquiridos durante "toda una vida".

Cuando impartió clases en un curso de cine, Arjona se dio cuenta de que los alumnos no entendían la tarea que pedía, por eso creó el libro. "A mí me ha costado averiguarlo 30 años y no quería que ellos tardaran tanto tiempo", dice.

El proceso de cómo crear un personaje lo explica en seis partes: el actor, el universo de la historia, el personaje, la creación del personaje, las escenas y la carrera profesional. "Todo lo que hay en el libro es una cuestión de superación personal", destaca.

Al formarse en distintas etapas, se ha dado cuenta de que se complementan. "Soy actor y necesito saber cómo se escribe y dirige porque debo ser mi primer director y saber cómo encarar o estudiar un guion y si soy director necesito saber cómo trabaja un actor", cuenta.

El libro está dirigido principalmente a actores y escritores pero también a cualquier persona. "Todas las historias y todo lo que viene en el libro es sobre cómo vivir y enfrentarte a las distintas cuestiones que surgen en la vida".

Para entender y aplicar los conocimientos, establece una serie de ejercicios que se deben llevar a cabo a medida que se avanza la lectura. "Sirve de desahogo y para apreciar mejor las películas y el libro. Los ejercicios se establecen de una forma progresiva para que el lector vea poco a poco con los ojos de un actor".

Cumple así una función didáctica. "Esa era la primera imposición que me puse. La función del libro es comunicar al lector”, dice el actor de series como "La reina del Sur" (2011), "Conexión Alba" (2011) o "Ladies Nice" (2013), experiencias que le han aportado mucho a nivel personal y profesional.

Entre otras actividades aconseja ver películas tan variadas como "El padrino", "La felicidad nunca viene sola", "Los mercenarios 3" o "El silencio de los corderos". Asimismo, analiza personajes como Vito y Michael Corleone o Hannibal Lecter y el trabajo de actores como Antonio Banderas.

"Todas las películas que aparecen las recomiendo para que vean que son de géneros diferentes y están clasificadas a niveles dispares", opina.

En cuanto a actores, Marlon Brando es para él uno de los mejores, de ahí el título. "Su trabajo me parece soberbio en las películas y me ayudaba muchísimo para la meta final que quería transmitir, que es cómo se encuentra la sutileza de un personaje", añade.

Antes del libro, Arjona ya había lanzado un software orientado a la creación de personajes donde se recogían todas las fases a seguir, pero "no se está acostumbrado a utilizar las herramientas tecnológicas porque en este caso no existen".

Ahora, siente una gran satisfacción por el resultado final de "Marlon Brando tenía un bulldog: cómo crear un personaje". "He cumplido", dice, mientras resalta que queda la otra parte, "que la gente lo lea".

Por Brian Bujalance.