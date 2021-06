Juan Perro abrirá la 34 edición de Jazz en la Costa de Almuñécar (Granada)

Motril (Granada), 18 jun (EFE).- Juan Perro, el proyecto musical que encarna el artista Santiago Auserón, abrirá el próximo 20 de julio la 34 edición de 'Jazz en la Costa', que homenajeará a músicos que han sido protagonistas de legendarias grabaciones y conciertos que forman parte imprescindible de la historia de la música.

Organizado por la Diputación de Granada y el Ayuntamiento de Almuñécar, el Festival incluirá seis grandes conciertos de figuras internacionales de este género musical que se celebrarán en el Parque del Majuelo entre el 20 y el 25 de julio.

Inaugurará el Festival Santiago Auserón, creador de Radio Futura y actualmente al frente de Juan Perro, un proyecto musical que proviene del ámbito jazzístico.

En 2003 actuó en Jazz en la Costa con la Fábrica de Tonadas, formación que reunía a destacados músicos de jazz como Jorge Pardo, Chano Domínguez, Marc Miralta, Jordi Bonell y Javier Colina.

Esta vez vuelve como Juan Perro para presentar una compilación de doce composiciones con influjos panamericanos vistos desde el extremo sur de Europa: 'Cantos de ultramar'.

También actuará este año Kenny Barron, cuyo nombre está unido al cuarteto estelar de uno de los grandes estilistas del bebop: Dizzy Gillespie, pero también a maestros como Freddie Hubbard, James Moody, Lou Donaldson, Roy Haynes o Ron Carter, y especialmente a un saxofonista vinculado con Almuñécar, ciudad donde residió una larga temporada y con quien formó uno de los mejores bandas de la historia del jazz: Stan Getz, según ha informado la Diputación.

Barron ha formado una especial banda estelar para esta ocasión, con el batería Johnathan Blake, el vibrafonista Steve Nelson y el contrabajista Peter Washington.

El Festival acogerá también la actuación de la actriz, compositora y vocalista Cyrille Aymèe, ganadora del Concurso Vocal Internacional de Jazz de Montreux y el Concurso Internacional de Jazz Vocal Sarah Vaughan, y a quien el New York Times aclama como "una estrella triunfante en la galaxia de las cantantes de jazz".

Richard Bona, uno de los artistas que mejor ha sabido fusionar los sonidos y tradiciones musicales de su África natal, la influencia europea, el jazz o la música cubana actuará junto al pianista cubano Alfredo Rodríguez para ofrecer un sugerente viaje musical de Cuba a África.

Además, el pianista Brad Mehldau ofrecerá un concierto con el trío que forma junto al contrabajista Larry Grenadier y el batería Jeff Ballard, que ha colaborado con Bobby Hutcherson, Lou Donaldson o Chick Corea.

La clausura correrá a cargo de David Murray, consolidado como uno de los mejores saxofonistas de su generación y que estará acompañado por Marta Sánchez, pianista y compositora madrileña afincada en Nueva York que posee un estilo musical original que le ha valido el reconocimiento de revistas como All About Jazz o The New York Times.

La diputada de Cultura, Fátima Gámez, se ha referido a los 34 años de historia de Jazz en la Costa para considerarlo el festival "estrella" en este ámbito.