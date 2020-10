Juan Rivas, el gallego que aspira a revitalizar la SGAE y el sector cultural

Vigo, 21 oct (EFE).- Si vivir de la música era hace seis meses misión casi imposible, la irrupción de la pandemia de la covid-19 parece haber convertido esa opción en una quimera, como bien sabe el gallego Juan Rivas (Vigo, 1973), que es músico y promotor, pero también gestor cultural y desde hace un lustro presidente del Consejo Territorial de Galicia de la SGAE, institución con la que se ha mostrado crítico y a cuyas elecciones para la junta directiva se postula este jueves.

“Soy crítico, pero no con la SGAE, sino con ciertos gobiernos y personas, actitudes, ideas o falta de propuestas que he podido observar. Crítico pero desde la lealtad, al menos como yo la entiendo, que no es otra cosa que tener al autor y sus derechos en el centro”, explica a Efe Rivas, cuyo principal reto es que vivir de la música deje de ser una entelequia, lo cual pasa por cambios profundos en la forma de gestionar los derechos de los autores.

Y en ello mucho podría tener que ver la SGAE como entidad de gestión colectiva.

“Determinados agentes de la industria están ganando dinero, y mucho, sin embargo la cantidad que llega al colectivo autoral no es ni mucho menos justa, la parte de la tarta es cada vez más pequeña, el cambio de analógico a digital no ha traído más que precariedad a nuestro colectivo”, explica Rivas, que habla de la necesidad de regulación y de que se opere en un marco legal.

En el punto de mira están las grandes tecnológicas como YouTube, Facebook o Tik Tok, que “se nutren constantemente de contenidos protegidos sin pasar por caja ni compartir sus beneficios con los autores”, lo que pone en jaque la posibilidad de crear un mercado sostenible, justo y equitativo.

Insiste Rivas en que la SGAE “debe ejercer de vínculo, de instrumento de diálogo para defender los derechos de los autores, para que aumenten sus ingresos hasta que se consideren justos”, y trabajar para que cale la idea de que el colectivo autoral es “parte fundamental del sector” ya que “sin un compositor y una canción no se desencadena todo el tejido, los puestos de trabajo que hay dentro de la industria de la música”.

Son circunstancias que han empujado a los músicos a la carretera, de bolo en bolo por toda España para recaudar por las entradas de sus conciertos lo que antes conseguían por otras vías, alternativa que la covid-19 se ha llevado temporalmente por delante en una “una travesía en el desierto” que nadie sabe cuánto durará, pero Rivas se declara optimista.

“La evolución hacia el mercado digital ha crecido de manera exponencial, estos meses han sido como unos diez años de avance”, lo que ha derivado en que la publicidad y el consumo migre al entorno digital en un momento en que “se consume y genera más contenido cultural que en ningún momento en la historia”, señala Rivas.

Sin embargo, en su opinión, “cuando se corrijan estas distorsiones y esté regulado, será un buen momento para participar del sector. Hay disrupciones que pueden jugar a favor del trabajo del autor: Inteligencia Artificial, Blockchain, Contratos Inteligentes pueden jugar a favor de la transparencia y generar otros canales”.

Para ello, también es necesario pedir de las administraciones una mayor implicación, puesto que en España las industrias culturales y creativas suponen un 2,4% del PIB, de acuerdo con la cuenta satélite de la cultura, y ascienden al 3,2 si se considera el conjunto de actividades económicas vinculadas con la propiedad intelectual.

“A las administraciones lo que les podemos pedir es que velen por nuestros derechos, la Ley de Propiedad Intelectual es clara, que formen profesionales que tengan en cuenta y respeten estos valores. Por otro lado, pilotar la difusión y defensa de la cultura. Es el Gobierno, el Estado, el verdadero responsable de atender, distribuir de modo proporcional la inversión pública y promocionar la cultura del país”, señala.

Las instituciones y la legislación, explica Rivas, van por detrás de los acontecimientos, y “las plataformas tecnológicas se han convertido en verdaderos monstruos sin que se haya impedido un monopolio por parte de los gobiernos”, incapaces de evitar que vulneren los derechos de propiedad intelectual o que evadan impuestos con ingeniería fiscal.

En todo lo anterior, entiende Rivas que ha de tener un papel protagonista la SGAE, la cual ha de conseguir en primer lugar ser percibida por los propios autores y la sociedad de un modo diferente tras años en los que ha sido protagonista por presuntos escándalos económicos o un afán recaudatorio que la convirtió incluso en sujeto de mofa por parte de usuarios que intercambiaban memes.

Recaudar, identificar y repartir no dejan de ser labores de la SGAE, pero en opinión de Rivas se puede hacer de muchas maneras.

“Hay que recaudar de un modo sensible, informar bien al usuario del repertorio, por qué paga por el uso de licencias, a quién va ese importe que pagan y, hacer ver en qué colabora con el mundo autoral y qué beneficio tiene disponer de esas licencias”, señala.

Para Rivas, la junta directiva de la SGAE “ha de tener ciertas sensibilidades”, y él incluso se plantea la posibilidad de la que la sociedad venda o alquile su sede central en el Palacio Longoria, en el centro de Madrid, porque cree que aportaría “un mensaje al socio y a la ciudadanía de cambio, una nueva dirección en cuanto a comunicación e imagen de la casa, una ruptura”.

Cree Rivas que es fundamental que los socios de la SGAE “se sientan orgullosos de serlo”, por lo que es necesario "tomar un viaje hacia un lugar donde encuentre un sentimiento de pertenencia, y pensar que el futuro pasa por creer que merece la pena luchar por los derechos de autor de los músicos y por tener una herramienta de gestión sobre la que se puedan pivotar los retos que hay por delante”.

Ramón Martínez