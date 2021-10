Juanjo Giménez: "El 'delay' ya forma parte de nuestro mundo"

Sitges (Barcelona), 12 oct (EFE).- Cuando el cineasta Juanjo Giménez empezó a trabajar en su película "Tres", que hoy se proyecta en el Festival de Cine Fantástico de Sitges, el mundo no estaba inmerso en una pandemia de coronavirus y la palabra "delay" (retraso) no sonaba como lo hace actualmente.

Sin embargo, él la tenía muy en mente, según ha explicado este martes en rueda de prensa, después de años de trabajar en el mundo del cine y su nuevo proyecto, una película interpretada por la actriz Marta Nieto, la convierte en protagonista absoluta.

El creador de "Timecode", cortometraje nominado al Oscar, Palma de Oro en Cannes y con el que ganó el European Film Award, ha dirigido un filme en el que investiga la esencia del sonido cinematográfico, con una sonidista que descubre, angustiada, que sufre la rara condición de escucharlo todo a destiempo.

Giménez ha aseverado que hoy "el 'delay' forma parte de nuestro mundo, lo que no sabíamos cuando escribíamos el guión, pero la pandemia nos ha llevado hasta este lugar".

Rodada en la Barcelona del Carmel y el Guinardó, su artífice tenía claro que debía conseguir que la "sincronía fuera el motor de la película", puesto que a todo el mundo le molesta la "disociación entre imagen y sonido", algo que en las conexiones de estos últimos meses entre ordenadores ha sido tónica habitual, con retrasos de segundos en las conversaciones entre diferentes interlocutores.

En esta película, el público conocerá, a partir del 5 de noviembre en salas de toda España, lo que siente una mujer, editora de sonido, cuando descubre que todo lo oye a destiempo o que es capaz de conocer conversaciones que han ocurrido unos minutos antes en los lugares a los que va.

"Era conseguir el 'delay' contra la humanidad, aunque el clic lo hicimos cuando conseguimos integrarlo en el personaje que interpreta Marta Nieto", ha argumentado Giménez, sobre los inicios de esta película, y a quien le gusta la postproducción de sonido, algo que cree imprescindible para haber podido rodar la cinta.

Sin obviar que no ha sido fácil, no ha escondido que se han "peleado" con el retraso entre imagen y sonido, y que "ha sido un reto construir la película a partir de la disincronía, que todos rechazamos, y que cuando la sufrimos estamos todos intentando cuadrarla".

Marta Nieto, que se incorporó al proyecto tras conocerlo en el festival de Porriño, en Galicia, ha indicado que no es "fácil encontrar proyectos tan originales e interesantes como éste", que también le ha supuesto un reto como actriz.

A su juicio, "ha sido el personaje más fantástico que he interpretado nunca, he tenido que imaginar mucho, en una experiencia rayando en la paranoia, la locura, porque era imaginar que estaban ocurriendo cosas que luego no sabía cómo iban a quedar".

Satisfecha del resultado final, ha considerado que "Tres" es "una joyita, muy original, preciosa. Hay que decirlo", ha apuntado.

Por su parte, Miki Esparbé, que en la película interpreta a Iván, ha aseverado que su personaje funciona como el espectador que ve la película, pero desde dentro de la película, "lo que vivía como una locura".

Además, ha alabado el guión, "exquisitamente bien escrito, con situaciones que te das cuenta que nunca has vivido dentro de un set de rodaje", como una escena de sexo con el personaje que interpreta Marta Nieto.

Para Esparbé, "íbamos un poco a ciegas, era volcarnos en una especie de fe, todos colocados en un lugar imaginario y compartido", en el que sonido e imagen no casaban.

Juanjo Giménez, que antes ha presentado esta coproducción española, lituana y francesa en Toronto y Venecia, ha avanzado que ya está trabajando en un nuevo cortometraje aunque no "tendrá un toque fantástico", a pesar de que se siente "muy a gusto" con el género.