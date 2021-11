Juanma Castaño y Miki Nadal: "Fue una decisión súper justa"

Madrid, 30 nov (EFE).- Una victoria compartida, pero justa. Así sienten su triunfo el cómico Miki Nadal y el periodista Juanma Castaño, unas horas después de proclamarse campeones de la sexta edición del concurso culinario MasterChef Celebrity.

“Cinco minutos antes del veredicto Miki me dijo “o ganas tú o ganamos los dos”. Fue una decisión súper justa”, ha apuntado Castaño este martes en una reunión con medios a la que ha asistido Efe.

Después de un duelo final totalmente igualado, el jurado formado por los chefs Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz decidió otorgar la victoria a ambos, la primera victoria compartida en la historia del programa culinario que TVE produce en colaboración con Shine Iberia.

“Para nosotros un empate es una victoria”, ha apuntado por su parte Nadal, quien ha mantenido una divertida rivalidad durante todo el concurso con Castaño. De hecho, el periodista ha confirmado que al comienzo del programa tenía una imagen muy negativa del cómico, un prejuicio que le duró “cinco minutos”.

“Si algo te enseña MasterChef es a romper con los prejuicios que tenemos de las personas. Entras allí con una idea de Miki Nadal, de Verónica Forqué, de Victoria Abril, de Bustamante… y de repente te das cuenta de que sí, son aristas, pero son personas que tienen los mismos problemas que tú, las mismas historias, las mismas inseguridades, los mismos nervios”, ha apuntado Castaño.

Otra de las cosas que te enseña el programa, ha añadido Miki Nadal, es a que “se puede ser feliz en la tele”. "Este programa nos lo ha demostrado. Las grabaciones empiezan los lunes y a pesar del cansancio, porque es un programa que exige mucho, yo estaba desando de que llegara el lunes para disfrutarlo porque me lo pasaba muy bien”.

No lo pasó tan bien siempre Castaño, que estuvo a punto de abandonar en varios momentos, ha confesado, aunque finalmente siempre superó su tentación. “Te van pasando cosas. Es como una lavadora, ya no puedes salir. Si no sabes hacer algo, aprendes. Es ir adaptándote día a día a todo lo que te están exigiendo”, ha explicado.

Sobre la estrella de la edición, la actriz Verónica Forqué (que abandonó el programa a las puertas de la final por agotamiento), Nadal y Castaño solo han tenido palabras de cariño.

"Cada cocinado con Verónica para mí era una fiesta. Yo me lo pasaba muy bien. Había compañeros que no sabían cómo afrontar la situación y eso me hacía mucha gracia”, ha apuntado Nadal.

"Hubo algún momento en el que me superaba, pero en realidad ella es adorable. Es una persona que da gusto estar con ella, viajar con ella, es cariñosa, tiene un corazón enorme, es una tía muy interesante. Lo que pasa es que pierde los papeles cuando se pone a cocinar en exteriores, pero como no va a tener que cocinar en exteriores más en su vida, que esté tranquila la sociedad”, ha bromeado Castaño.

Nadal y Castaño lograron la victoria tras la última prueba en la que elaboraron un menú completo diseñado por ellos mismos, compuesto por un entrante, un plato principal y un postre, con el que tenían que demostrar todo lo aprendido. Ambos decidieron contar a través de los platos la historia de su familia.

Cocinaron acompañados de sus familiares, del chef Quique Dacosta (tres estrellas Michelin y tres Soles Repsol) y de sus compañeros, entre ellos los otros dos finalistas, el cantante David Bustamante y la actriz Belén López.

Termina así una variopinta edición en la que han participado también la actriz Victoria Abril, el rapero Arkano, la actriz Carmina Barrios, la presentadora Terelu Campos, la artista Samantha Hudson, el actor Iván Sánchez, el cantante Yotuel Romero, la cantante Tamara, la actriz Vanesa Romero, el presentador Julián Ianzti y el diseñador y modelo Eduardo Navarrete.