El juego no tiene glamur

Los juegos de azar no tienen glamur, no hacen disfrutar y son causa de patologías, pero una de las mayores “falacias” de la agresiva publicidad de este sector empresarial está convenciendo a una parte de la población de que si alguien invierte suficiente tiempo y dinero “llegará a ser capaz de ganar y dominar”.

La médica y jefa de prevención del Instituto de Adicciones de Madrid Salud, Ana Ordoñez, y el director del Centro de Atención a Adicciones (CAD) del capitalino distrito de Tetuán, Pablo Vega, coinciden en subrayar a EFE que hay que neutralizar y separar ”toda esa aureola que nos venden de que el juego es algo glamuroso”.

La doctora Ordoñez, que tacha de falacia y mentira que esta práctica pueda ser controlada por el jugador a base de entrenamiento, tiempo y dinero, destaca la importancia de romper el vínculo entre ocio y juego: lo cierto es que “unos pierden, otros sufren patologías derivadas de los juegos de azar y la industria se hace multimillonaria”.

EL JUEGO, ¿ACTIVIDAD DE OCIO?

Que los juegos de azar se están introduciendo como una actividad más del ocio juvenil queda demostrado con las cifras de la Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España (ESTUDES) 2018 de la ciudad de Madrid, hecha pública esta semana, que revelan que un 22,6 % de los adolescentes de la capital de entre 14 y 18 años ha jugado alguna vez en el último año con dinero y de forma presencial y que un 9,7 % ha participado en apuestas en internet.

El Gobierno central está ultimando la legislación para regular el sector del juego, cuya entrada en vigor se prevé en unos meses y que harán énfasis tanto en la publicidad como en el control de los salones de juego y su modalidad “online”.

Parte del éxito de estas empresas, explica la médica, radica en el uso de dos de los reforzadores más importantes de cualquier conducta. Por un lado el económico, asegurando que la apuesta es baja y el importe del premio es alto, aunque no sea real, y, por otro, el personal, vendiendo alcohol -que hace más complicado tener un pensamiento crítico y racional- y tratando al cliente de una forma especial delante del resto de amigos para hacerle sentirse bien, elevar su autoestima y que repita la conducta de juego.

JAVIER, ATRAPADO EN EL JUEGO A LOS 17 AÑOS

Esto último lo sabe bien Javier. Tiene 24 años y cayó con 17 en las redes del juego. Desde hace aproximadamente un año acude junto a sus padres al CAD de Tetuán, uno de los distritos del municipio con una mayor concentración de las alrededor 400 casas de juego que hay ya en la Comunidad de Madrid.

"Me enganché poco a poco, porque la primera vez que entré me gasté 20 euros y gané mil pavos, y entonces pensé que iba a ganar más y empecé a jugar más fuerte, pero a la larga me di cuenta de que era una gilipollez", manifiesta nervioso ante la presencia de la cámara de televisión.

Cuando perdía se enfadaba, incluso llegó a romper una máquina, y cuando ganaba se iba de fiesta, confiesa Javier, que acudía solo a estos lugares, en los que –señala- regalan bebida, comida, bonos para jugar y hay chicas para captar público. En un solo día podía gastarse 300 euros, pidió préstamos por 800 euros y robaba a su madre. “Afortunadamente, me pillaron”, afirma.

El Centro de Atención a Adicciones de Tetuán le ofrece herramientas de cómo actuar y la terapia también ayuda a sus padres a afrontar la situación. Pablo Vega, director del centro, explica lo esencial del acompañamiento familiar, entre otras razones por la necesidad de un control del gasto del dinero.

LA MAYORÍA SON VARONES Y SUFREN MÁS DE UNA PATOLOGÍA

En 2019, los siete CAD del Ayuntamiento trataron a 37 personas diagnosticadas con trastorno de adicción al juego o ludopatía no asociado al consumo de sustancias. Sumando las personas con adicción a sustancias, uso inadecuado de videojuegos y juego patológico asociado, la cifra se elevó a 350 (255 juego y 95 videojuegos).

El director del centro de Tetuán asegura que la alarma social está justificada y propone "legislar y aplicar mecanismos de control, en especial para impedir el acceso de los adolescentes al juego", además de poner los recursos necesarios en prevención.

En cambio, considera una manera “muy pobre” de enfocar el problema centrarse solamente en el actual discurso de atajar las licencias. “Finlandia tiene una décima parte de bares que España, pero el porcentaje de personas con problemas de alcohol es exactamente igual”, argumenta.

Marina Segura