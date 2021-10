Julia Ducournau: 'Titane' es lo más radical que he hecho, estoy muy orgullosa

Madrid, 7 oct (EFE).- La directora francesa Julia Ducournau, segunda mujer en conseguir la Palma de Oro de Cannes tras Jane Campion, que lo logró en 1993 por "El piano", estrena este viernes en las salas españolas la cinta ganadora, "Titane", una película difícil, transgresora y violenta, y totalmente fascinante.

"Y sin límite. 'Titane' -dice Ducournau- es lo más radical que he hecho hasta ahora y estoy muy orgullosa de ella porque se basa en el miedo y en la superación de ese miedo para alumbrar esa radicalidad".

La realizadora habla con Efe en el marco del Festival de Cine de San Sebastián donde presentó su cinta en la sección Perlas, el escenario que el Zinemaldia presta a lo mejor del año visto en otros festivales.

Su miedo viene de las "expectativas" que tenían todos por su segundo filme después de la extravagante "Crudo", con la que se dio a conocer en 2016. "Al principio temía la reacción del exterior, pero luego fue a mis propias expectativas".

"Y me daba miedo volcar todo mi amor y descubrir que quizá estaba vacía", confiesa.

Esto la paralizó durante un año, "no podía escribir, me ponía delante del ordenador y no podía, era terrible, me volvía loca y me enfadaba conmigo y con el mundo. En ese momento dije 'me da igual, voy a hacer lo que quiera, me da igual que guste o que no'". Y salió la radicalidad.

"Son imágenes que vienen de mi cabeza pero no se muy bien cómo trabaja mi cabeza", se ríe esta enigmática mujer de uno ochenta, piel morena y ojos rasgados, negros e intrigantes.

Dividida en dos historias diferentes, la película comienza cuando la pequeña Alexia sufre un accidente de coche y acaba con un implante de titanio en la cabeza; no se sabe si por eso, cuando crece le vuelven loca los coches, de hecho, vive de hacer números de baile eróticos en un salón del automóvil.

Su conexión es tal que acaba embarazada de un Cadillac; a la vez, evoluciona su interior más violento y tiene que huir. Ahí empieza un nuevo relato en el que la impresionante actriz debutante Agathe Roussel se transmuta en el hijo desaparecido de un bombero enganchado a los anabolizantes, que borda el veterano Vincent Lindon.

"Escribí el papel para Vincent, aunque no lo sabía (...). Es un actor extraordinario y también una persona única, es muy extremo e intenso, alguien en quien puedo confiar totalmente", afirma Ducournau.

Con Roussel fue diferente. Hubo un larguísimo casting donde se entrevistó a chicos y chicas modelos de aspecto andrógino hasta que dio con ella. "Quería que tuviera esa pureza del no profesional; obviamente en lo físico era perfecta, y vi su potencial".

Tras un año entero dirigiéndola, porque "la película no tiene muchos diálogos y necesitaba saber qué tenía ella dentro", logró lo que quería: "un actor muy grande con mucha carrera y alguien que no había hecho nada, porque esas energías que parecen contradictorias son complementarias en el set".

La película de Ducournau, como ya le pasó con "Crudo", no es fácil de ver, ni de explicar. Sin embargo no es inaccesible, es más, la francesa, que lo sabe, disfruta de poder conectar con el público de un modo diferente.

"Quería compartir una energía y quería que la gente entrara en esa energía y que eso le llevara a una emoción -explica Ducournau-. Una persona que la vio me dijo que había llorado al final, pero que no sabía por qué".

"Y eso me encantó: no lloras por ninguno de los personajes, ni por lo que está pasando, sino por humanidad. Y eso es lo que te toca el interior y lo que te dice qué quieres para el futuro", sentencia la francesa.

De hecho, cuando la cinta ganó el máximo galardón en el Festival de Cannes hubo comentarios de todo tipo, desde los que no entendieron nada a los que la consideraron obra maestra.

"Todas mis películas empiezan con un drama inicial, especialmente importante en "Crudo" y "Titane" porque las dos empiezan con accidentes de coche, porque para mí un accidente es como un renacimiento".

"Está en la base del psicoanálisis -reflexiona-, porque vienes de una tripa donde tienes una unión con tu madre y de repente sales al mundo con todo ese ruido y todos esos llantos".

Alicia G. Arribas.