Julia Medina lanza su segundo disco: "Compongo sobre mi propia experiencia"

Madrid, 4 oct (EFE).- Tres años después de su paso por Operación Triunfo, la gaditana Julia Medina ha presentado su segundo álbum de estudio "Epicentro" (Universal Music), un disco que refleja el trabajo de todo un año y en el que hace sonar 10 historias de amor y de superación que ha vivido ella misma.

"Compongo sobre mi propia experiencia y sobre las cosas que vivo", señala a Efe Medina, que asegura que "Epicentro" es "un disco que habla de superar los miedos, las inseguridades y los complejos".

Para Medina (San Fernando, Cádiz, 1994), el componer canciones es una forma de terapia, una manera en la que puede desahogarse. "Creo que si no fuera así no haría música, porque necesito que esta sea sincera", añade.

"Epicentro" -ya disponible en todas las plataformas digitales y físicamente- nació en el confinamiento, donde cada mañana la extriunfita se levantaba "solo y únicamente" para hacer canciones. "No había otra cosa que hacer, así que le debo este disco al confinamiento", señala entre risas.

Pero también nació de las entrañas de la artista y de su afán por hacer cambios en su vida: "Es el título de una de las canciones que a nivel personal o con lo que cuento es más importante para mí. Dije que se tenía que llamar así porque estoy en un momento de mi vida en el que he descubierto que cualquier cambio que yo quiera en mi vida tiene que empezar dentro de mí. Yo soy el epicentro del cambio, así que por eso ese nombre", detalla.

En ese cambio también venía incluida la música, por lo que en este segundo álbum Medina ha apostado por nuevos sonidos que acompañasen a su "desnudo musical".

"En ese proceso abrí la mente, empecé a escuchar otra música, a reunirme con otra gente y a probar. Obviamente hay algo muy pop en mí, pero me lo he pasado genial descubriendo otros estilos y sabiendo que lo estaba haciendo por diversión", recalca.

La de San Fernando da un paso al frente con este disco, una evolución musicalmente clara respecto al primero, y lo hace en buena compañía. Son tres grandes nombres los que coprotagonizan el proceso de creación del disco: Gonzalo Hermida, David Santisteban y Pablo Cebrián como productores.

También se encuentra la gran voz flamenca de Miguel Poveda que se une a la dulzura de la joven en uno de los temas más emotivos del disco "La cuarta pared".

"Cuando acabé la canción, fue mi mánager, que es un liante, quien me dijo que aquí pegaba la voz de Miguel y que iba a hablar con él para cantarla juntos. Yo le dije que estaba loco, que dónde iba él cantando conmigo. Pero una vez que la escuchó dijo que le encantó y que se unía. Así que fuimos a grabarla juntos, nos lo pasamos genial y fue un acierto increíble", explica.

"Mesa para dos", que inicia la segunda mitad con una melodía pop-country que teletransporta directamente a un salón del oeste, es la canción que más sorpresas le está dando a la cantante, pues no esperaba que esa fuera a ser la favorita de sus seguidores.

"Cuando he visto el número de reproducciones que tiene, me he sorprendido bastante, de todo el disco, no esperaba que fuera esa la más escuchada", apunta agradecida.

Tras su paso por el programa de Operación Triunfo (2018), la gaditana confiesa que ahora mismo es el momento en el que está empezando a encontrar su sitio, con el disfrutar realmente de la música que hace y que se siente más tranquila. "Quiero que la gente me siga porque les gusta mi música, porque les guste lo que hago y no porque haya salido en un programa de televisión", incide.

Después haber sacado a la luz su disco, es el momento de afrontar una gira ("Desde el epicentro") para presentarlo. Ella no define "gira" como tal, si no un encuentro cercano con sus seguidores en los que puedan disfrutar de su música, preguntarla cosas y conocerlos. Su guitarra será su única acompañante en esta aventura que comienza el próximo 7 de octubre en Cádiz.

Por Silvia García Herráez