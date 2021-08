Julián López, Arturo Valls y Ernesto Sevilla en un "Interrail de cuarentones"

Madrid, 17 ago (EFE).- Julián López, Ernesto Sevilla y Arturo Valls sacan partido a su veterana complicidad artística y personal en "Descarrilados", una comedia "enloquecida y gamberra" en la que tres viejos amigos de 40 años deciden hacer juntos el Interrail por Europa que no pudieron llevar a cabo cuando eran veinteañeros.

Su objetivo, visitar las mismas ciudades -de París a Split (Croacia) pasando por Praga o Berlín- y correrse las mismas juergas como si el tiempo no hubiera pasado, pero la cruda realidad se impone, explican a Efe sus protagonistas, que esperan seducir a un amplio abanico de público.

"Todo el mundo entiende el choque generacional, todos hemos sido ese veinteañero que ha visto a esos carrozas en una discoteca y todos nos hemos reído; yo como adolescente me acuerdo de ver a ese señor y pensar ¿pero por qué se mueve así?", señala Arturo Valls.

El humorista, actor y presentador de televisión valenciano encarna en la ficción el arquetipo del eterno seductor de chicas jóvenes que no asume que ha envejecido. "Mi personaje (Costa) se basa en Enrique Ponce, se ha visto bailando como Michael Jackson con sus amigos quinceañeros", dice en alusión a un vídeo del torero que se hizo viral tras su reciente separación.

Ernesto Sevilla es Pepo, un "completo inmaduro" que se pasa el día colocado y jugando a videojuegos. "No se inspira en nadie en particular, no creo que haya nadie así, tan idiota, es una creación original", sostiene el excomponente de Muchachada Nui.

Y Julián López es Roge, el más pringado de los tres, manipulado por su mujer y víctima de los escarnios de sus amigos.

RODAJE COVID

La película, que llegará a las salas de cine el próximo viernes, se rodó el verano pasado, fue de los primeros rodajes con protocolo covid. La idea original era viajar por toda Europa pero la situación sanitaria obligó a cambiar los planes de producción.

El grueso se filmó en Bilbao, durante cinco semanas y dos semanas más en Madrid. "Hubo que recurrir a postproducción para los ambientes y fondos, enviamos una unidad de cámara a rodar ambientes en París, Praga y otras ciudades y después localizamos sitios para recrear esas zonas en Madrid y Bilbao", explica el director, Fernando García-Ruiz.

Con una amplia trayectoria en el mundo de la publicidad, García-Ruiz se embarcó recientemente en su primer proyecto de ficción, el corto "Como yo te amo", que ganó más de 50 premios nacionales e internacionales y una nominación a los Goya de 2018.

El guion de "Descarrilados" corre a cargo de David Marqués, coautor junto a Javier Fesser de la historia de "Campeones" (2018) y el proyecto ha contado con el respaldo de la productora Mono Films y de Sony Pictures.

CINE COMERCIAL SIN COMPLEJOS

García Ruiz defiende sin complejos el cine "comercial", que concibe como "un espectáculo en el que la gente va a desconectar y a divertirse".

"Me encanta el cine de palomitas, de Marvel, las comedias de todo tipo y hay que defenderlo porque a veces se piensa que la comedia es un género menor pero tiene unas posibilidades increíbles y es difícil", sostiene.

Además del talento del reparto, "Descarrilados" se apoya fundamentalmente en el ritmo. "Yo tenía en mente una comedia en la que siempre pasan cosas sin parar, sorprendiendo al espectador, que un lío desencadena otro y sin momentos de bajón", añade el director.

"A todo el mundo le gusta reírse y esta es una película para evadirse de la situación que estamos viviendo, para pasar un buen rato, una película muy gamberra, muy loca y para todos los públicos", remata la actriz Dafne Fernández que completa el elenco, junto a Ana Milán (la notaria), Alicia Fernández y Jordi Aguilar.

Los actores subrayan que no hay grandes pretensiones ni mensajes para reflexionar tras esta historia más allá de pasar un buen rato. "Aunque quizá Enrique Ponce se replantee cambiar de vida", dice Sevilla.

Magdalena Tsanis