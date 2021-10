Julio Medem apuesta por las series para sobrellevar la crisis del cine

Guadalajara (México), 4 oct (EFE).- El director español Julio Medem está en un punto de inflexión de su carrera mientras prepara el guión de lo que será su primera serie como creador para plataformas de vídeo bajo demanda y en un momento en que el cine de autor "está en crisis", según reconoce en entrevista con Efe.

En su visita al Festival Internacional de Cine en Guadalajara, en el oeste de México, donde le fue entregado el Premio Mayahuel al Cine Iberoamericano, Medem (San Sebastián, 1958) dijo a Efe que la decisión de hacer series es una manera de mantenerse vigente en la cambiante industria fílmica pospandemia.

"Hay una crisis en el cine, especialmente en el cine de autor, que lo tiene un poco más complicado, aun así seguiré haciéndolo si me dejan", aseguró.

Sobre su incursión en el mundo de las series señaló que responde también a la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos: "me apetece mucho hacerlo y que tenía la necesidad de contar historias más largas".

Esta crisis, que tiene que ver con que las plataformas tecnológicas llevaron el cine hasta las pantallas de los hogares, se recrudeció tras la pandemia de covid-19, que obligó a cerrar las salas e hizo que más personas optaran por buscar entretenimiento desde sus sillones.

La pandemia "ha profundizado esta crisis del hecho de no ver cine en las salas sino en casa".

"Sin embargo, paradojicamente, lo que está pasando es que ahora hay muchas ganas de ver cine en la pantalla en la gente que es más cinéfila, y puede ser que haya una cierta subida en eso", señaló.

Tras escribir el largometraje "El árbol de la sangre" (2018), Medem sintió que la película "quedó chica" a la historia e incluso tuvo que hacer un segundo corte debido a que el primero duraba más de tres horas.

Fue entonces cuando entendió que debía explorar nuevos lenguajes y escribió durante cerca de tres años "Jai alai", una historia que reunirá diversos géneros en una historia de amor, la relación de un padre con un hijo y los intereses, las mafias, la pasión y el hambre de ganar que envuelven al deporte de la cesta punta, considerado el más rápido del mundo.

"Jai alai" marcará el debut del realizador en el mundo de las series de la mano de Zeta Studios, que produjo "Élite" para Netflix, y de Panamericana Pictures y que será rodada en Miami con 10 capítulos iniciales.

El director vasco, reconocido por cintas como "Los amantes del circulo polar" y "Lucía y el sexo", señaló que la serie tendrá el sello cinematográfico que lo caracteriza además de que le permitirá entrecruzar varios géneros cinematográficos debido a que ha creado una "historia potente y con sustancia dramática".

"Hay una historia que me parece interesante, que no he contado nunca, ni rodado nunca algo que tiene que ver con un 'thriller' con mucha tensión y violencia; en esta mezcla me voy a sentir muy cómodo, para mí es un paso más adelante", expresó.

Medem acepta que rodar para series tiene sus limitaciones estéticas que representan un reto para el realizador.

"Sí que limita, la fotografía no se ve igual y en el nivel de concentración no estás con todo como en el cine y en la pantalla. No he rodado aún, pero me la voy a imaginar siempre como con mis largometrajes, con la imagen en la cabeza de una pantalla grande", dijo.

"Jai alai" es solo el principio de la incursión de Medem en este formato, pues reveló que ha trabajado algunos guiones, uno de ellos relacionado a su novela histórica "Aspasia, amante de Atenas" y otra sobre la Guerra de Cuba en 1895.

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara continuará hasta el 9 de octubre con proyecciones de corto y largometrajes de ficción, documentales y de animación, así como de temas relacionados a la diversidad sexual que compiten por los premios Mezcal, Maguey y Rigo Mora.