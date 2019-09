El kabuki vuelve a la primera plana con una ambiciosa adaptación de Nausicaä

El teatro kabuki vuelve a la primera plana con una ambiciosa adaptación de "Nausicaä del Valle del Viento", el manga del aclamado director de animación Hayao Miyazaki, con motivo del 35 aniversario del estreno original de la película homónima.

La obra es el producto de cinco años de trabajo entre la histórica productora de kabuki Shochiku y el estudio cinematográfico Studio Ghibli, y se representará entre el 6 y el 25 de diciembre de este año en el teatro Shimbashi Enbujo del barrio tokiota de Ginza.

"Cuando se lo comenté a Miyazaki hace cinco años pensé que no querría, porque había rechazado todas las ofertas hechas desde distintos sectores. Pero esta vez, curiosamente, estaba convencido. Me dijo: '¿Por qué no? Hagámoslo'", rememoró sonriente el veterano productor y cofundador de Studio Ghibli Toshio Suzuki, durante la primera rueda de prensa promocional celebrada este lunes en Tokio.

La aprobación de Miyazaki (Tokio, 1941) sorprendió a Suzuki (Nagoya, 1948), que incluso bromeó con proponerle otra de sus obras más representativas y a su parecer más viable para la adaptación, "La princesa Mononoke" (Mononoke-hime, 1997).

El afecto especial que el director siente por esta obra es la razón principal por la que Suzuki no estaba seguro de su reacción.

"Para él, Nausicaä es la obra más importante entre las muchas que ha venido haciendo. Si leen la novela gráfica (original) se darán cuenta de que puso en ella su alma, todo lo que tenía. Luego hizo el filme, después muchas otras cosas, pero sé, porque siempre he estado cerca de él, que es una obra que se sitúa en el centro de su corazón y muchas otras han derivado en gran medida de ella", señaló Suzuki.

Para dar su visto bueno, Miyazaki impuso dos condiciones: que no se cambiara el título, "Kaze no tani no Naushika" (Nausicaä del Valle del Viento), y no participar en las actividades promocionales.

Suzuki asegura que el equipo tiene puestas grandes expectativas en la adaptación, que nada tiene que ver con una película, y en la que los intérpretes juegan un papel crucial. "El kabuki está hecho de la fuerza del actor", señaló el productor.

El elenco de la obra está compuesto por un total de 17 actores y para protagonizarla en este género teatral, en el que sólo actúan varones, se ha escogido a dos prominentes figuras del kabuki: Onoe Kikunosuke V, en el papel de Nausicaä, y Nakamura Shichinosuke II, en el de su antagonista, Kushana.

"Me siento agradecido porque nos hayan dejado trabajar con una obra tan preciada para Miyazaki y Studio Ghibli", dijo durante la comparecencia Onoe, para quien los temas que aborda la distópica obra, como la guerra o la contaminación medioambiental, están más vigentes que nunca y pueden generar un guión interesante.

Nakamura, que coincide con la opinión de su compañero, asegura que se ha trabajado día tras día para crear "una obra maravillosa" que esté a la altura de Studio Ghibli, del kabuki y de sus aficionados.

Nakamura no es ajeno al estudio de animación. En 2013 prestó su voz al emperador (Mikado) para la película "El cuento de la princesa Kaguya" (Kaguya-hime no monogatari).

Tampoco es desconocido para el público internacional. Fue el actor que dio vida al emperador Meiji en el filme "El último samurái" (The Last Samurai, 2013) y ha llevado el kabuki a distintas capitales del mundo con la compañía Heisei Nakamura, incluida Madrid en 2018.

"Nausicaä del Valle del Viento" está considerada por los aficionados como el primer filme de Ghibli, pese a que su estreno tuvo lugar un año antes de que Miyazaki, Suzuki, el fallecido director Isao Takahata y el productor Yasuyoshi Tokuma fundaran el estudio.

La película, considerada una de las obras maestras del cine de animación, está basada en el manga homónimo que Miyazaki publicó entre 1982 y 1994, por lo que la historia está inconclusa.

La nueva obra de kabuki sí englobará la totalidad del relato y, por lo tanto, contará con personajes desconocidos para aquellos que sólo se han acercado a la obra a través de la pantalla.

María Roldán