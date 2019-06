Los "kamikaze" reculan y seguirán en el Pavón hasta 2021, pero no más

La compañía de Miguel del Arco, Kamikaze Producciones, anunció hace un año que su tercera temporada sería la última en el Pavón por lo caro que les resulta ese teatro madrileño pero hoy, al presentar la cuarta, han anunciado que estarán allí hasta que cumpla su contrato, en 2021, porque no tienen alternativa.

"Estar aquí es insostenible pero si salimos de este teatro no seremos viables. Lo que sí digo es que bajo ningún concepto, y lo recalco, renovaremos el contrato de alquiler. Hay problemas insalvables e insistir en esto es de idiotas", ha subrayado del Arco en la rueda de prensa en la que ha presentado junto a Israel Elejalde, Aitor Tejada y Jordi Buxó la cuarta temporada.

"¿Por qué no nos hemos ido? ¿Qué ha cambiado en este tiempo? Todo sigue igual. La subvención que nos dan las tres administraciones -390.000 euros- no cubre el alquiler -400.000 euros- y los gastos son de 600.000 euros", han detallado, pero, han matizado, la realidad es que en la actualidad "no hay teatros" disponibles para gestionar un cambio de sede.

Su contrato es hasta 2021 y no renovarán porque es "imposible" hacerlo: "Mi última conversación a calzón quitado con la propiedad -José Maya y Amaya Curieses, que fueron actores y directores-, fue 'no me puedo creer que no me preguntéis por el proyecto; esto no es una cuestión de dinero'. Hay que vivir con un teatro que se cae a pedazos, en el que no se invierte nada", ha insistido del Arco.

En la presentación, en la que se han puesto el mandil que lucieron el año pasado y han servido bebidas a los asistentes, han bromeado sobre su continuidad con "una ficción sonora a cuatro voces inspirada en El Mundo Today".

"Si anuncias un fracaso, lo cumples", han bromeado, y han insistido en que su teatro es "creativo, de riesgo y polémico" pero que "no tienen ni para comprar delantales nuevos".

"Sacamos la programación sin tener dinero. Reciclamos hasta de mi casa", ha dicho del Arco.

Por eso, han argumentado, hacen sus temporadas "sin presupuesto cerrado" y "tirando hacia adelante" sin cerrar ningún patrocinio "porque te quieren tatuar su logo hasta en el culo".

Para 2019/20 han planificado 18 espectáculos, cuyas funciones comenzarán el 29 de agosto con una producción propia, "Las canciones", que han encargado a Pablo Messiez y se cerrarán a partir de junio con "Las ficciones", dirigida por Pablo Remón y protagonizada por Bárbara Lennie, Irene Escolar y Carmen Machi.

Del Arco dirigirá "Ricardo III", de Shakespeare, y Dario Facal "La leyenda del tiempo", de García Lorca. "Los hijos", de Lucy Kirkwood; "Traición", de Harold Pinter, y "José", de Pascal Lambert, se suman a la programación de su sala grande junto a la reposición de "Jauría".

En la zona del Ambigú se ha programado la obra de Roberto Martín y Pablo Remón "Sueños y visiones de Rodrigo Rato", "que recorrerá desde su infancia a su detención por el caso Bankia"; "Dados", de José Padilla, sobre un adolescente transexual, y "Freak", de Anna Jordan, en la que se denuncia la violencia machista, un tema en el que también ahonda "Siemprevivas", de María Nieto.

Otros estrenos absolutos serán "Una novelita lumpen", de Roberto Bolaños, y "4.48 Psicosis", de Sarah Kane.

El teatro, "en el que ha habido llenazos y pinchazos", ha vendido 85.000 entradas esta temporada en la que ha programado 24 espectáculos, 14 de ellos nuevas producciones de autores vivos.