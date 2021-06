Karlovy Vary abrirá con un filme sobre Emil Zátopek y medidas anticovid

Praga, 29 jun (EFE).- El Festival de Cine Karlovy Vary abrirá su 55 edición el próximo 20 de agosto con el estreno de la película "Zápotek", del realizador checo David Ondricek, sobre el corredor de larga distancia checoslovaco Emil Zápotek, tetracampeón olímpico y una de las leyendas mundiales del atletismo.

Debido a las medidas de precaución contra la expansión del coronavirus, este prestigioso certamen internacional que se celebra en el balneario Karlovy Vary de Bohemia, en el oeste de la República Checa, presentará hasta el 28 de agosto un programa algo más reducido que el de las ediciones anteriores.

"Habrá un total de 120 películas, en vez de las habituales 150, y debido a las restricciones de la covid, que afectan al aforo de los cines, aumentaremos las proyecciones de cada filme hasta cinco", señaló el director artístico del evento, Karel Och, en rueda de prensa en Praga.

De momento, "no podemos avanzar quién vendrá o quién tiene miedo de venir. Creo que va a ser una cuestión de último minuto", indicó el presidente del festival, Jiri Bartoska, sobre la posible asistencia de estrellas del séptimo arte.

En género de drama, el largometraje sobre Emil Zápotek de Ondricek, que tardó 8 años en rodarlo, muestra la vida del conocido y tenaz corredor, esposo de la gimnasta Dana Zátopková.

Zátopek fue el primer hombre en bajar de los 29 minutos en 10.000 metros (28:54,2 en 1954 en Bruselas) y de una hora en 20 kilómetros (59:51,8 en 1951 en Stará Boleslav).

Según Och, la película refleja cómo el protagonista "intenta encontrar una existencia digna en medio del complicado momento político que le toco vivir".

Karlovy Vary pasará además una retrospectiva de obras restauradas por la Film Foundation de Martin Scorsese.

Entre ellas figuran cintas de Robert Downey sr (Putney Swope, 1969), John Cassavetes (A Woman Under the Influence, 1974), Michael Curtiz (The Breaking Point, 1950), Nina Menkes (Queen of Diamonds, 1991), Fernando de Fuentes (El fantasma del convento, 1934) o George Cukor (What Price Hollywood?, 1932).

También se va a pasar la película "The Party and the Guests" (1966), celuloide restaurado del realizador Jan Nemec, uno de los exponentes de la Nueva Ola Checoslovaca, de la que también formaron parte los ya fallecidos Milos Forman, Jiri Menzel o Vera Chytilová.