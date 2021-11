Karol G sufre una aparatosa caída durante concierto en Miami

Miami, 27 nov (EFE).- La cantante Karol G sufrió una aparatosa caída durante el concierto que ofreció la noche del viernes en Miami como parte de su gira estadounidense, según recogen este sábado medios locales.

Tal como muestra un video grabado por uno de los asistentes al recital en el FTX arena, y que ha sido recogido hoy por el canal Telemundo 51 de Miami, el accidente ocurrió cuando la colombiana descendía desde lo alto de unas escaleras en el escenario y de pronto cayó y rodó hasta la tarima.

Al cabo de unos segundos de pausa, la intérprete de "Tusa" se levantó y prosiguió con el concierto, entre los aplausos y algarabía de los asistentes.

"Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió una rodilla. Me duele todo, me duele todo", dijo entre risas la artista, de Medellín, poco después.

"Pero nada, ustedes creen que yo les voy a dejar llenado este arena por primera vez en mi vida", agregó la cantante, visiblemente emocionada.

A pesar del incidente, Karol G, que este año publicó su disco de estudio "KG0516", mantiene las dos fechas programadas en el Coliseo San Juan, en Puerto Rico, la primera de las cuales se celebrará esta noche, tal como confirmó la productora de los recitales Move Concerts Puerto Rico.

La cantante figura entre los aspirantes a los premios Grammy que otorga la Academia de la Grabación estadounidense, que esta semana dio a conocer su lista de nominados para su 64 edición que se realizará en Los Ángeles el 31 de enero.

La Academia inaugura este año una nueva categoría, Mejor disco de música urbana, en el que compiten "Afrodisíaco", de Rauw Alejandro; "El último tour del mundo", de Bad Bunny; "José", de J Balvin; "KG0516", de Karol G, y "Sin miedo (del amor y otros demonios)", de Kali Uchis.

En los recientes premios Latin Grammy, celebrados el pasado 18 de noviembre en Las Vegas (Nevada, EE.UU.), Karol G se llevó el galardón a mejor interpretación de reguetón por "Bichota".