Kidd Keo vuelve a su esencia más callejera con "Back to Rockport"

Madrid, 6 sep (EFE).- Niño muy inquieto y con una vocación muy definida, la música, Kidd Keo soñaba con "pertenecer al mundo de la industria". Y lo consiguió por todo lo alto. Con 24 años y con un contrato con una discográfica internacional, presenta "Back to Rockport", un disco cosmopolita con lo más granado del trap.

Tras cuatro E.P. y varios sencillos, Padua Keoma Salas Sánchez (Alicante, 1995), conocido mundialmente como Kidd Keo o Keo, se lanza de lleno al mundo de la música con su debut discográfico, un trabajo en el que "ha invertido mucho tiempo y cariño".

"Me he esforzado un montón para sacar esto adelante, es mi primer disco y quería mostrar a mis seguidores algo tocho y bueno. Cada canción tiene una esencia y un 'mood' diferente, cada una con su esencia", cuenta el alicantino a EFE en una entrevista.

El resultado, un álbum de 25 canciones en las que se "puede encontrar de todo. Te puede gustar una de mis canciones, aunque no te guste mi estilo y no me sigas. Va a haber canciones que la gente odie y otras que le encante, depende del gusto, por eso quería hacerlo variado", añade.

En "Back To Rockport", Keo da forma a una ciudad ficticia creada a medida y en la que se recrea a través de sus canciones, que hablan sin tapujos ni metáforas del consumo de sustancias, de la fama, de líos, del dinero, de clubes de striptease o de coches. "Lo que habría en cualquier gran ciudad en la que hay muchísima vida nocturna", comenta entre risas.

Un álbum experimental en el que reúne los elementos característicos del artista: su línea de ropa, sus conciertos, su pasión por las carreras de coches callejeras... "Back to Rockport" es una muestra de lo que Kidd Keo es.

"Quería volver a mi esencia, a cuando yo empecé a escribir mis canciones, y estuve pensando y todo lo que se me ocurría me llevaba a la calle, a mi tiempo en ella. Así que basé todas las canciones en una ciudad imaginaria donde cada uno podía ser quien quisiera, contar y tener su propia historia", explica.

Keo cuenta con influencias musicales muy diversas que comienzan con el punk y rock que cantaba su padre -al que no llegó a conocer pero a quien se parece, según su madre-; los grupos que le enseñó su madre -los Ramones, Led Zeppelin, U2 o los Rolling Stones- y los raperos que escuchaba su padrastro -50 Cent, Snoop Dogg o Eminem-. Y de esa mezcla se alimentó.

Creció entre toda esa música y con esas influencias ha desarrollado su propia marca dentro de la industria. Por ello, en este disco, aunque predominan las canciones de su género más habitual -el trap- también hay otros estilos, como el moombathon (género de la música electrónica de baile que fusiona principalmente la música house con elementos del reguetón).

"No me gusta hacer un disco en el que todas las canciones tengan los mismos ritmos y melodías. He hecho canciones de todo tipo, más rockera, más reguetonera, más trap, electrónica... Me parecía que en este mundo cabían todos los estilos, que todas fueran originales para que cada persona decidiera cómo disfrutar el disco", apunta.

Aunque Keo se dio a conocer a los 19 años gracias a los vídeos que el mismo creaba y subía a YouTube, empezó a hacer música a los 13. "Desde esa edad yo sabía que me iba a hacer rico en esto, de hecho, es la primera cosa que me recuerda mi hermano siempre", señala entre risas.

Empezó rapeando en el colegio y en el instituto con sus amigos, como si de un juego se tratase, lo prefería antes que ponerse a estudiar: "no soy un buen estudiante, me saqué el bachillerato por mi madre. Cuando yo me ponía a rapear o a hacer ropa para mí -le enseñó su abuela- mi madre me animaba a ello, pero me pidió que no dejase los estudios, por si acaso. Y me costó sacarlo, pero al final lo hice, por ella", confiesa.

Ahora Keo, convertido en una figura muy conocida -su vídeo más popular en Youtube, "Touchdown", supera los 100 millones de visualizaciones-, con su disco recién sacado del horno bajo el brazo, solo piensa en seguir viviendo de la música y "con coches", pero sobre todo "hacer disfrutar" a sus seguidores con sus melodías y conciertos.

Silvia García Herráez