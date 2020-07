Kiss ofrecerá en julio de 2021 conciertos en Barcelona y Madrid

Madrid, 20 jul (EFE).- Debido a la crisis sanitaria del coronavirus la banda de rock "Kiss" ha reprogramado su gira europea "The End of the Road World Tour" y ha incluido un concierto en Barcelona para el 3 de julio de 2021, y Madrid al día siguiente.

Según ha informado hoy la organización de la gira, tras tener que cancelar todas las fechas anunciadas y programadas desde un principio para el mes de julio de este año,"Kiss" ha reprogramado fechas y ha ampliado sus conciertos en Europa 2021.

En palabras del cantante de la formación, Paul Stanley, cuando les digan que todos "estamos a salvo" y esta pandemia haya terminado "agitarán el mundo" con su rock "como siempre y como nunca antes".

Durante estos concierto "Kiss" ofrecerá experiencias VIP y preventas especiales para los miembros de la "Kiss Army".

"Las experiencias VIP pueden incluir una oportunidad única para sacarte una foto con la banda, el acceso a un exclusivo salón antes del concierto y un recorrido por el backstage", han explicado.

"Todo lo que hemos construido y todo lo que hemos conquistado en las últimas cuatro décadas nunca podría haber sucedido sin los millones de personas en todo el mundo que han llenado clubes, pabellones y estadios durante todos estos años", ha dicho la banda.

Y es que, esta "será la celebración definitiva" para aquellos que los han visto, así como será "la última oportunidad para los que no".

"Nos estamos despidiendo en nuestra gira final con nuestro espectáculo más grande y saldremos de la misma manera en que entramos ... Sin pedir disculpas e imparables", han concluido.

Durante el transcurso de esta semana, se activará un link en las webs de Rockn'Rock y Ticketmaster para iniciar el proceso de devolución de entradas para aquel que lo solicite.

Un proceso que puede que se "retrase algo más de lo habitual" debido a la situación excepcional que la Covid-19 está ocasionando.