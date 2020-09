Kris Floyd se mantiene "puro y positivo" para consagrarse en la música

San Juan, 3 sep (EFE).- El puertorriqueño Kris Floyd, quien este jueves lanzó su nuevo sencillo, "Cero", dijo a Efe mantenerse "puro y positivo" para consagrarse exitosamente como otros integrantes de la nueva camada de artistas urbanos, pero guiado de la mano del productor Tainy y su equipo de trabajo, NEON16.

Y esa gran oportunidad de Christopher Ramos, nombre verdadero de este artista de 27 años, de mantenerse exitoso en el género urbano recayó cuando Tainy y NEON16 lo incluyeron en su EP (Extended Play) "The Kids That Grew Up On Reggaeton", un álbum de siete canciones y donde aparecen Lennox, Justin Quiles, Sean Paul, entre otros.

"Ese EP fue una parte de mi carta de presentación. No sé si es la carta, porque mi carta viene siendo lo que puedo hacer dentro de los diversos géneros, por cómo me expreso en las canciones, pero es parte de lo que hago", indicó.

SUS TEMAS SON BIEN REALES Y HUMANOS

"Mis canciones son bien yo, con experiencias reales, realidades humanas o hasta espirituales que puedes observar y que todos podemos pasar", indicó.

En esta misma línea, el intérprete de "Complicado", "Códigos" y "Malos Hábitos" sostuvo que si cualquier persona escucha sus canciones y conectan con ellas, descubrirán diversos sentimientos.

"Puedes encontrar un consejo u otra gracia, entretenimiento, lo que conecte con la persona. Por lo que describo en mis canciones de lo que veo, me afectan y a través de mis expresiones, pues algunos van a conectar", enfatizó.

Por todo esto, es que sus representantes han descrito a Kris Floyd como un artista "notablemente auténtico y original con lirismo y prosa que cubre temas más oscuros y melancólicos de una manera que lo distingue de sus contrapartes musicales".

"A diferencia de otros en la industria, se enfoca en la realidad de la vida cotidiana, lo que ayudará a impulsar su popularidad entre los fanáticos a escala mundial", ahondó su equipo en un comunicado de prensa.

De igual manera, el intérprete urbano no busca ser clasificado sólo como un rapero, sino como "un verdadero artista que posee un inmenso respeto por el oficio y el arte de crear música", que no solo es real y orgánica para él, sino también para sus seguidores de la nueva generación LatinX.

TEGO CALDERÓN, SU MAYOR INSPIRACIÓN

Esa realidad musical a la que Kris Floyd se refiere tiene mucho que ver también con las creaciones musicales con las que se crió escuchando, especialmente el rapero Tego Calderón desde que éste plantó su propio estilo cuando lanzó su primer disco, "El Abayarde", en el 2002.

Además de Calderón, otros artistas que han servido de inspiración musical para Kris Floyd, han sido Don Omar, Vico C y el dúo de Wisin y Yandel.

Y sobre Calderón, conocido también como "El enemy de los guasíbiris", dijo que este será su primer artista invitado a su disco de estreno, por la figura que representa en su vida y en su carrera musical.

"Ya yo estoy dispuesto para eso, para presentarme en vivo y colaborar con artistas que me gustan. Tego es el primer en la lista", afirmó.

"Estoy dejando que los duros se desenvuelvan en su área y yo quisiera en algún futuro hacer un proyecto propio", apuntó.

Jorge J. Muñiz Ortiz