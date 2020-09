La actriz georgiana Ia Sukhitashvili, Concha de Plata en el 68 Zinemaldia

San Sebastián, 26 sep (EFE).- La actriz georgiana Ia Sukhitashvili se ha alzado esta noche con la Concha de Plata a la Mejor actriz de la 68 edición del Festival de Cine de San Sebastián por su desgarradora protagonista de "Dasatskisi" (Beginning), ópera prima de la realizadora Dea Kulumbegashvili.

"Es muy importante en la carrera de un actor saber que su personaje ha captado la atención del público y se hace inolvidable. Gracias, estoy muy feliz, me da mucha pena no poder estar con vosotros en San Sebastián", ha dicho la actriz vía satélite, tras saber que el festival donostiarra la aupa como la mejor intérprete femenina del certamen.

Asimismo, ha dado las gracias a la directora, Dea Kulumbegashvili por "haber querido recorrer este difícil e interesante camino conmigo", y a los productores de la cinta Rati Onelli, a David Zerat e Ilan Amouyal, por "hacer todo lo posible para sacar la película adelante".

No ha olvidado al equipo de actores, especialmente, a su compañero Kakha Kintsurahsvili, al que ha dedicado un expresivo: "muchas gracias, te quiero y te aprecio mucho, querido amigo".

"Begining" ocurre en un tranquilo pueblo de provincias de la Georgia profunda que ofrece una naturaleza salvaje y dulce, bellísima como escenario, y que, sin embargo, arropa algunos de los más atroces comportamientos humanos.

El entorno en el que Kulumbegashvili sitúa la acción es una comunidad de Testigos de Jehová, que el espectador conoce cuando es atacada por un grupo extremista y su iglesia arde por los cuatro costados.

Simultáneamente, en la casa del líder de la comunidad, Yana (Ia Sukhitashvili), su esposa, se desmorona lentamente, entre grandes silencios, mientras crece su insatisfacción interior y lucha por encontrar sentido a sus deseos.

Sukhitashvili es una reconocida actriz georgiana, nacida en Tiflis en 1980.

Se graduó en la Universidad Estatal de Teatro y Cine de Rustaveli en 2001, en la especialidad de actuación cinematográfica, y es también reconocida por sus interpretaciones en producciones de teatro clásico. También ha participado en distintas series de la televisión local.

Para el cine ha rodado una veintena de cintas, la mayoría de las cuales no han salido de sus fronteras.

Como curiosidad, la plataforma Filmin tiene disponibles tres títulos protagonizados por ella: "House of Others", "The President" y "Horizon".