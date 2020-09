La Bienal de Flamenco de Sevilla alcanza su ecuador con llenos de público

Sevilla, 16 sep (EFE).- La Bienal de Flamenco de Sevilla, cuyo programa consta de 45 espectáculos en los que participan 360 artistas, ha llegado a su ecuador registrando llenos en sus espectáculos y aplicando "extremas medidas de seguridad sanitaria" con éxito, según la dirección del festival.

En las próximas semanas y hasta la clausura, la Bienal ha convocado las voces de David Lagos, Pedro el Granaíno, Rafael de Utrera, Inés Bacán, Rancapino Chico, la Tremendita y Estrella Morente, las guitarras de Daniel Casares, Joselito Acedo, Antonio Rey, José del Tomate y Dani de Morón y las coreografías de David Coria, Mercedes de Córdoba, Leonor Leal, Ana Morales, Olga Pericet, Israel Galván y Andrés Marín, entre otros artistas.

Antonio Canales pondrá mañana en el escenario del Teatro Lope de Vega sus espectáculos "Torero", su obra más emblemática con más de un millar de representaciones en todo el mundo, y "Sevilla a compás", su última creación, con la que celebra cuarenta años sobre los escenarios.

Su discípula María Moreno presentará el próximo viernes en el Teatro Central su espectáculo "More (No) More", una exploración entre la tradición de sus maestros y la contemporaneidad a base de dominio técnico y un lenguaje propio, acompañada de las guitarras de Oscar Lago y Juan Requena.

También mañana jueves el piano de Ricardo Miño interpretará en el Alcázar de Sevilla su "Universo Jondo", en el que el artista trianero hará gala de madurez artística y la personalidad que le valió una nominación a los premios Grammy.

Al mismo escenario llegará el viernes con su guitarra Javier Patino, heredero de la escuela flamenca de Jerez con el espectáculo "Deja que te lleve", título de su tercer disco, y será acompañado al cante, entre violonchelos y violas, por Gema Caballero.

El cantaor Tomás Perrate, exponente de la tradición flamenca de Utrera, llevará su espectáculo "Tres golpes" el sábado al teatro Lope de Vega, que será estreno en España tras su presentación en enero pasado en el Festival Flamenco de Nimes.

"Tres golpes", espectáculo dirigido por Pedro G. Romero que cuenta con el guitarrista Alfredo Lagos, se ofrece como "un recorrido de cantes anclados en la tradición, pero abiertos a otras formas de inspiración".

También el sábado, pero en el Alcázar, el joven guitarrista Manuel de la Luz presentará su segundo disco en solitario, "Mi clave", para lo que el artista onubense contará con la voz de Olivia Molina, el violín de Alexis Lefévre, la percusión de Diego Amador, y la segunda guitarra de Francisco Roca.

Lucía Álvarez la Piñona, discípula de Milagros Mengíbar, Eva Yerbabuena y Andrés Marín, llevará su baile al Teatro Central el domingo con un homenaje a Juan Manuel Flores, el "poeta de la luz", autor de la mayor parte de las letras que cantaban Lole y Manuel.