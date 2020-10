La cantante de jazz argentina Karen Souza defiende la apertura en los géneros musicales

México, 28 oct (EFE).- La cantante argentina Karen Souza prepara un concierto en línea desde una sala de México donde presentará su último trabajo en el que toca muchos estilos, apertura que defendió en entrevista con Efe.

"Yo soy muy inquieta y me gustan muchos estilos, los voy incorporando a mi música y cuando no pueden convivir los separo", dijo Souza, antes de explicar que tras sacar "Language of love" en marzo sus seguidores le pidieron que sacase más música en la cuarentena.

Fue entonces que decidió volver a sus orígenes y sacó en julio varias canciones de música electrónica pensando en animar sobre todo a sus seguidores de Europa, donde llegaba un verano muy complejo debido a la pandemia mundial de coronavirus.

"Les quería hacer un regalo y esto fue electrónica, house, tecno. Nos divertimos mucho y logramos nuestro acometido de traer frescura. Está bueno, también animo a los artistas a cambiar de genero, es un riesgo y la gente puede no entenderlo pero si se comunica bien, lo entenderán", explicó.

Y es que Souza, de 36 años, ha experimentado durante toda su carrera y nunca ha tenido miedo a probar diversos géneros o formar parte de varias agrupaciones a la vez y hasta forma parte de un grupo de grunge.

Pero el jazz siempre ha sido el centro de su labor musical y en este último trabajo, su quinto disco, logró incorporar al jazz muchos de sus gustos como bossa nova, swing o samba.

Esto lo logró gracias a haber creado este disco de manera independiente.

EL CAMINO NATURAL

"Es mi primer disco independiente y bueno, la modernidad trata un poco de eso, en la medida que alguien pueda creo que hay que hacerlo. Ya no dependemos tanto de los sellos y es una buena opción sobre todo ahora que no estamos teniendo shows en vivo", explicó.

En su caso, concretó que para ella este momento era algo que iba a llegar de manera natural, pues tiene una personalidad "muy alfa" y la jugada le ha ido bien, puesto que las cifras de escuchas han superado a los álbumes anteriores.

Y la consecuencia de haber trabajado duro con menos ayudas pero de una manera más libre es, además de la buena recepción por parte del público, que "Language of love" es el disco que más representa a Souza hasta el momento.

"Creo que cuando uno decide todo termina siendo mas fiel", sentenció.

En cuanto al estado de salud del jazz, Souza consideró que este género siempre ha tenido un público fiel en Latinoamérica ya que se nutre de la cuna del jazz (Estados Unidos) a la vez que se añaden ritmos y sonidos propios de la región.

Pero además, dijo que de unos años a esta parte ha habido cantantes jazz que han llegado al "mainstream" y a llenar estadios gracias a la eliminación de etiquetas y el abandono progresivo de que este estilo musical es "para cierta clase".

"La música es tan libre que no entra en estas cuestiones de clasismo y creo que se esta empezando a entender esa condición", terminó la argentina.

El próximo sábado, Souza ofrecerá un directo a través de instagram desde el estudio Valenzo de Ciudad de México en el que tratará de amenizar la tarde de sus seguidores.