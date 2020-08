La compañía de exhibición OCINE abre hoy todas sus salas en España

Barcelona, 26 ago (EFE).- La compañía de exhibición OCINE, una de las cuatro líderes en España, abre este jueves la totalidad de sus salas, después de meses de cierre por la pandemia de coronavirus, según ha informado en un comunicado.

El delegado general de la compañía, Jordi Agustí, ha afirmado que la máxima preocupación de la empresa siempre han sido los trabajadores y el público: "Sabemos que nos queda un camino largo y duro para recorrer, pero nos sentimos preparados para dar la máxima seguridad y estabilidad para todos".

Para Agustí, hoy es un día "muy especial" puesto que se estrenan "títulos tan importantes como 'Tenet' o 'Los nuevos mutantes'".

Al igual que el resto de exhibidores, según indica en su comunicado, OCINE "se ha ido adaptando a las adversidades que han ido sucediendo, siempre apostando por la cultura segura y respetando las decisiones gubernamentales".

La exhibidora recuerda que el estreno este verano de "Padre no hay más que uno 2", de Santiago Segura, ha provocado que "el público vuelva a las salas con gran alegría" y no obvia que esta cinta "ha proporcionado un soplo de aire fresco que ha permitido que los cines continuaran abiertos y que a mucha gente no le faltara el trabajo".

Otras películas que destacan del cine español son "Voces", de Ángel Gómez, quien a finales de año viajará a Hollywood para dirigir "Behind", o "La boda de Rosa", de Icíar Bollaín.

En total, OCINE ha calculado que hay cuatro películas españolas que en este momento generan el 62 % de la taquilla.

En los próximos días, además de "Tenet" y "Los nuevos mutantes", se pondrán a la venta entradas para otros proyectos como "BTS: Break The Silence: The Movie-Persona", una historia sobre el grupo BTS, y para una maratón de las dos entregas de la saga "After", a partir del éxito literario de Anna Todd.

OCINE cuenta con 209 pantallas que operan en provincias de toda España, como Barcelona, Valencia, Almería, Girona, Guipúzcoa, Madrid, Navarra, Tarragona y Valladolid, y en las ciudades francesas de Anglet, Béziers y Burdeos.

El circuito de exhibición posee 23 cines y su suma de espectadores es de unos cinco millones al año.