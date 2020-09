La costa gallega ha sido testigo de los últimos 3.000 años de la historia europea

A Coruña, 25 sep (EFE).- El arqueólogo y submarinista Miguel San Claudio está inmerso en la búsqueda de vestigios de más de 3.000 años de antigüedad en las costas gallegas donde asegura que hay "muchísimos restos y muy importantes" que explican su historia y la de otros puntos de Europa.

San Claudio (A Coruña, 1964), doctor en Arqueología Submarina, está habituado a trabajar en proyectos subacuáticos complejos sobre todo en un mar "tan bravo" como el gallego, explica en una entrevista con Efe.

"Cuando empecé a hacer arqueología subacuática en Galicia había gente que decía que no se podía conservar nada en un mar tan bravo, pero ya hemos demostrado que sí", enfatiza.

Entre los vestigios más valiosos para él figura un ánfora de origen griego, que data del siglo VI antes de Cristo, hallada en el puerto de Ribadeo (Lugo), que "lleva funcionando como tal casi 3.000 años", sostiene.

"Eso fue un hallazgo interesante que demuestra la navegación atlántica mucho antes de Roma y la importación de bienes de consumo a través del mar", explica San Claudio, con 20 años de experiencia en investigación del Patrimonio Cultural Submarino.

También lo fue encontrar un galeón en "increíble buen estado, grande y poderoso" en Ribadeo, que está en proceso de estudio, u otros hundidos en el entorno de Finisterre.

Entre otros restos de importancia cita un cepo de ancla romana encontrado en el puerto de A Coruña, lo que explicaría la navegación en época romana desde el puerto de la torre herculina.

"Estamos poco a poco desentrañando las brumas que nos oculta ese pasado. Frente a las costas gallegas ha pasado toda la historia europea de los últimos tres mil años, siendo conservadores", apostilla.

Si bien reconoce que todavía no han encontrado restos materiales, San Claudio se muestra convencido de que "seguro que hubo navegación mucho antes pero todavía no los hemos encontrado, estamos trabajando y avanzando, no todo lo rápido que quisiéramos porque no disponemos de medios, hacemos lo que podemos".

El arqueólogo defiende el establecimiento de una estructura estable que permita la investigación del patrimonial cultural subacuático en Galicia, porque asegura: "trabajamos muchas veces de manera voluntarista y con escasos medios al compás de escasas obras públicas".

A su juicio, "falta la estabilidad que permita realizar una investigación científica con proyectos, desarrollo y resultados, y para eso se necesita algo que la administración firmó en 2011 que iba a hacer, que era un centro de arqueología subacuática en Galicia".

San Claudio es uno de los protagonistas del Festival Mar de Mares que se celebra esta semana en A Coruña, donde asegura que "hay mucho alarmismo" sobre la situación de los mares y "hay gente que saca partido de exceso de alarmismo".

Aunque subraya la necesidad imperiosa de seguir cuidando el medioambiente, no cree que "la situación del mar sea cada vez peor, al menos en Europa", y apostilla: "lo he conocido mucho peor".

Así, subraya que en Galicia prácticamente ya no se vierten aguas residuales a ríos y al mar y la basura está mucho más controlada.

"Hoy en día hay más precaución, se limitan los vertidos de barcos, pienso que estamos mucho mejor que cuando yo conocí el mar de niño", cuando los barcos achicaban las sentinas y lanzaban residuos de aceite o restos de combustible "sin ningún pudor al mar", añade.

En las playas había basura y era habitual mancharse de chapapote, "eso nos ocurría a todos", observa, y "no es una situación comparable a la de ahora", porque eso ya no sucede y "todo ha mejorado muchísimo".

Por Elizabeth López