La Cultura necesita ayuda urgente por la covid, pero "llueve sobre mojado"

Madrid, 3 sep (EFE).- Nathalie Poza, Asier Etxeandía, Hugo Silva y Nora Navas se han prestado a ayudar a la Plataforma #AAA (Actúa Ayuda Alimenta), que hoy repartía comida en Madrid a trabajadores de la cultura que se han quedado sin recursos, para reclamar atención sobre un sector siempre en precario que ahora necesita ayuda urgente.

"Llueve sobre mojado", ha denunciado Poza. "Antes de la pandemia, un 70% de los actores y actrices vivían ya de otro oficio que no es el de actor; imaginad ahora que no hay trabajo para nadie".

Tras señalar que les duele y preocupa esta situación, ha explicado que piden ayuda y, sobre todo, que las instituciones "escuchen propuestas, que en el confinamiento ha estado mucha gente trabajando a destajo, inventando formas para sobrevivir a esta situación tan grave. No solo es dinero, son decisiones políticas, de apoyo".

La flamante ganadora de la Biznaga de Plata, por su trabajo en "La boda de Rosa", afirma que "se trata de trabajar en común y no dejarnos siempre al final de la cola porque van a ser muchas familias afectadas, y a ver cómo salimos de esta".

"Sabemos que nuestros compañeros pasan las mismas apreturas que cualquiera, pero esto es industria, esto es un negocio y es muy rentable", ha aportado Hugo Silva.

Por eso, Nora Navas, que además de actriz es vicepresidenta de la Academia, ha precisado que "esto es una acción de urgencia para paliar las necesidades básicas de nuestros compañeros, pero también una crítica al papel que juega la cultura en nuestro país, siempre en el último vagón".

Los actores han insistido en el problema que son los rodajes parados, "y ya que no queremos hablar de cultura, pues hablemos de industria", ha agregado Silva.

En el caso de los artistas, y de los trabajadores de la cultura en general, técnicos, maquilladores, actores, peluqueros, "cuando hay, hay, pero cuando no hay, no hay nada", precisa Poza.

Según ha señalado el presidente de la Asociación Actúa Ayuda Alimenta (#AAA) Sergi Cochs, músico y trabajador solidario desde hace más de 25 años en eventos corporativos y gastronómicos, la situación es de una gravedad extrema para mucha gente que "ni imaginaríamos; muchos sacan de donde pueden para comer".

Asier Etxeandía ha comentado con Efe que conoce músicos (él tuvo que suspender toda la gira con su banda 'Mastodonte') que están vendiendo sus instrumentos para salir adelante.

#AAA lleva tres meses repartiendo cestas de alimentos en Barcelona y, desde hoy, en Madrid, donde han llegado a una treintena de familias, con la intención de continuar los próximos meses y mientras dure la grave situación por la que pasa la cultura a cuenta de la pandemia.

Se trata de una ayuda en forma de alimentos que llegan de manera personal y anónima a los domicilios de quien lo solicita, cajas con todo tipo de productos, también frescos, que cubren "más o menos la necesidad de un mes, por valor de unos cien euros que se ahorran para gastar en otra cosa", explica Cochs.

Un reparto, ha insistido Cochs, que no sería posible sin la colaboración de la Academia de Cine, el Teatro del Barrio, la Fundación Banco de Alimentos de Madrid, la Fundación SGAE, la Fundación AISGE, Asociación de Profesionales de la Producción Audiovisual y la Agrupación de Asociaciones del Audiovisual.

La cultura no ha parado, ha dicho Asiern Etxeandía, "porque es una de las profesiones con mayor vocación que existe, incluso lo hemos hecho gratis toda la vida, y es así porque nos mueve un motor muy potente: que seguimos pensando que la cultura sirve para cambiar mentalidades y motivar en momentos así; pero llega un punto en que es insostenible", advierte.

El actor de Bilbao es consciente de que no hay una solución rápida, pero confía en "una revolución interna de cada uno; no diré lo que deben hacer los políticos pero sí sé lo que voy a hacer yo y lo que creo que tenemos que hacer todos para no acabar en un medievo".

"Lo único que queda es una labor de empatía y de compasión brutal y cada uno que cuide no solo de sí mismo sino de su sector: toda la vocación que se ha demostrado cobrando gratis ahora hay que darlo para que el sector sobreviva", ha precisado.

"Espero que haya una revolución", ha dicho el actor aunque, mientras llega, sigue con Navas, Poza y Sánchez descargando camiones a la puerta de la Academia de Cine de Madrid.