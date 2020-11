La editorial Pre-Textos espera una respuesta de Glück por la ruptura de contrato

Valencia, 16 nov (EFE).- La editorial valenciana Pre-Textos ha manifestado su "perplejidad" y "tristeza" tras conocer la intención de los agentes de la poeta estadounidense Louise Glück, Premio Nobel de literatura 2020, de romper el contrato en exclusiva que mantenían desde hace 14 años para la publicación de sus obras en español y espera una respuesta de la autora.

El director de Pre-textos, el editor Manuel Borrás, ha señalado, en una conversación con Efe, que esta actitud "no encaja" con la figura de Glück, por la que esta pequeña editorial apostó hace más de una década, cuando apenas era conocida, y ha asegurado que, de estar conforme con esta decisión, la escritora le defraudaría "en lo humano" pero le seguiría pareciendo "una gran poeta".

Borrás ha relatado que fueron unos "colegas" de dos grandes grupos editoriales quienes le alertaron de que el agente literario de la autora les había llamado 48 horas después de anunciarse el Nobel para negociar un contrato con ellas, y fue el escritor Andrés Trapiello quien "abrió la caja de truenos" al hacerlo público en un artículo en el diario "El Mundo".

"Agradecí su solidaridad y decencia, pero permanecimos callados porque seguían negociando con nosotros, en una actitud que después supimos que era de distracción", lamenta Borrás, quien señala que el agente literario de Glück les comunicó que rescindían el contrato y además les conminaba a destruir los ejemplares que tenían de la autora de ediciones anteriores.

Pre-textos inició su colaboración con la autora estadounidense hace 14 años, con la publicación en exclusiva de la edición bilingüe en inglés y español de sus obras, siete de las once publicadas hasta ahora, cuando era prácticamente una desconocida pero en una apuesta por la "calidad" literaria por la que siempre ha abogado la editorial valenciana.

"Nosotros confiamos en ella a fondo perdido, incluso con pérdidas, porque solo amortizamos ventas con el primer libro que publicamos", el "Iris salvaje", señala el editor, quien asegura que ni siquiera el premio Nobel ha aumentado las ventas de su obras y ello a pesar de que las tiradas son de menos de 1.500 ejemplares.

Borrás afirma sentir "tristeza" y "perplejidad" ante la situación y afirma que tiene confianza en que la autora sea ajena a los acontecimientos porque de lo contrario se sentiría "muy defraudado".

"Louise Glück se ha pasado media vida pontificando en contra de estas malas prácticas", señala el editor, por lo que "sería decepcionante que ahora, tras recibir el Nobel de Literatura, cambiara de actitud" de forma tan radical.

Borrás se siente sin embargo muy satisfecho por el "tsunami" de apoyos y solidaridad que están recibiendo de diferentes sectores de todo el mundo, desde las editoriales grandes y pequeñas, escritores, profesores literarios de prestigiosas universidades e incluso bibliotecas nacionales en una reacción "inusitada".

"Hay una especie de hostilidad latente en el mundo del libro por estas agencias depredadoras que no solo conculcan la ética sino que no tienen ni si quiera la cortesía de ser educados, algo que hay que exigir mínimamente a alguien que se diga culto", ha señalado Borrás.

El director de Pre-textos asegura asimismo que han recibido el apoyo de librerías, "que nos han asegurado que no venderán los libros de Glück si no están publicados por Pre-textos", y de lectores que han proclamado que "no van a leerla".

La editorial envió hace diez días una carta personal a la escritora informándole de la situación, pero todavía no ha recibido respuesta, señala Borrás. "La polémica está llegando a Estados Unidos y meter la cabeza bajo el ala no le va a servir durante mucho tiempo", opina.

La editorial descarta llevar el litigio a los tribunales porque no quieren "prolongar por más tiempo el desgaste emocional" que está suponiendo esta situación, y "tenemos que atender a razones más importantes como es la defensa de la literatura", asevera el editor.

"No vamos a perder el tiempo en pleitos con gente que a nuestro juicio raya las prácticas mafiosas", concluye Borrás.