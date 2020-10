La hostelería pide normas "claras y lógicas" para sobrevivir

San Sebastián, 6 oct (EFE).- Normas "claras" y "lógicas", que miren más a largo plazo y no sean "tan cambiantes" es lo que reclama la hostelería española para poder "sobrevivir" a la pandemia y la crisis económica que ha generado en un sector que se siente "señalado" y cuyos cierres afectan además al sector primario.

Así lo han puesto de manifiesto este martes en un debate en San Sebastián Gastronomika, en el que Sacha Hormaechea, de Sacha (Madrid) -una botillería que cumple 49 años y que "quiere llegar a los 50, pero nos lo están poniendo difícil"- ha subrayado que el sector está "muy mal" y que decisiones como la de adelantar el cierre de los restaurantes a las 23:00 horas, "nos ha matado".

Es una medida que ya se aplica en Madrid y que ya ha costado cierres como los de los estrellas Michelin A'Barra y Álbora, que lo han anunciado hoy, poco después de reabrir. Será por tiempo indefinido y "obligados por las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno y la escasa flexibilidad del escenario actual, que nos impide desarrollar nuestra actividad con libertad y recursos".

Hormaechea ha lamentado que se "señale" a los restaurantes como puntos de encuentro "e incluso a los clientes" y ha expresado la voluntad de los hosteleros de "hacer todo lo posible para seguir viviendo" y de participar en la elaboración de "unas reglas de juego para hacer mejor las cosas".

"Si cada dos días jugamos un partido diferente hay un problema que se nos hace más y más complejo. Tenemos un presente muy complicado, pero si lo podemos solucionar, y no nos negamos, solucionamos el futuro", ha apostillado quien ha recordado que no sólo está en riesgo el empleo de la hostelería, sino también de proveedores como pescadores y agricultores que "no entran en la gran industria alimentaria".

Del caso de San Sebastián ha hablado Pablo Loureiro (Casa Urola), restaurante con barra de pintxos y comedor en la parte vieja de la ciudad: "Es una situación dura para todos, se vivía mucho de un turismo que ahora no existe; nuestro reto es volver a atraer al cliente donostiarra y guipuzcoano".

Ha criticado que las administraciones públicas no les trate como una industria generadora de empleo, riqueza y prestigio internacional y las ha acusado de "falta de sensibilidad para saber lo que es y ayudarla", tomando decisiones que "no saben el perjuicio que causan".

Nino Redruello, del Grupo La Ancha, con restaurantes en Madrid y Barcelona, ha reconocido que están todos "muy nerviosos". "La gente no sabe lo que supone reducir el 50 % del aforo. Los costes de guisar y de la materia prima se mantienen; si encima no puedes doblar turno porque a las once tienes que cerrar... Son decisiones de alguien que no conoce el sector o no le importa".

Ha opinado que puede deberse a "una herencia de no respetar la hostelería y a la cantidad de personas que hay detrás", desde los restaurantes de alta cocina a "la señora que lleva toda la vida haciendo menú del día honesto por 11 o 12 euros y que, como el resto, no merece que se les denigre".